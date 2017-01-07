İzmir'de yağmur kara dönüştü, ulaşım aksadı

İZMİR'de dün başlayan yağmur sabah saatlerinden itibaren kara dönüştü. Yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle İZBAN Banliyö tren seferleri durdu. İZBAN'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle işletme yapamıyoruz. TCDD ekipleri duruma müdahale ediyor. ESHOT devreye girdi" denildi.