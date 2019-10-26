İzmir'de Volkan Konak konseri

İZMİR Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelen Volkan Konak, hayranlarını coşturdu.Kuzeyin Oğlu olarak tanınan Volkan Konak Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranları için unutulmaz bir konser verdi. Konak'ı izleyen yaklaşık 5 bin kişi şarkılara eşlik ederek, keyifli bir gece geçirdi. Volkan Konak, konserinde esprileriyle izleyenleri kahkahalara boğdu. İzleyenlerinin alkış ve tezahüratları karşısında zeybek oynamayı da ihmal etmedi. 'Göklerde kartal gibiyim', 'Yalancı dünya', 'Yarim yarim', 'Mimoza çiçeğim', 'Ömrüm' ve 'Cemalim' gibi birbirinden güzel şarkılarını salondan aldığı enerji ile seslendiren Konak, performansıyla uzun süre ayakta alkışlandı. Şarkılarının arasında seyircilerle de sohbet eden Konak, "Birbirilerinizi ayrı düşüncelerde olduğunuz için horlamayın, kötülemeyin, birbirininize kenetlenin, kardeş olun" dedi. Konser, seyircilerle birlikte ayakta seslendirilen İzmir Marşı ile sona erdi.