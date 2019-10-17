İzmir'de Uluslararası Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı başladı

Hande NAYMAN/İZMİR, ()- İZMİR'de yaş almış bireylerin etkinliklerle keyifli zaman geçirmelerini ve sağlıklı yaş alma hakkında bilgi edinmelerini amaçlayan 2'nci Uluslararası Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı başladı. Yaş almanın biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutlarının atölye ve seminerlerle anlatıldığı fuarda, birbirinden renkli maske ve kostümleri deneyen huzurevi sakinleri ise renkli görüntüler oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, ikinci kez kapılarını açtı. Yaş almış bireylerin etkinliklerle keyifli zaman geçirmelerini ve sağlıklı yaş alma hakkında bilgi edinmelerini amaçlayan fuar kapsamında, atölyeler ve söyleşiler düzenlendi. Alzheimer tedavisinde yenilikler, yaşlı hakları, müzik ile terapi, nefes ve meditasyon gibi başlıklı oturumların yer aldığı fuar ve kongre süresince yaş almış bireylere, sağlıklı yaşamın formülleri anlatıldı. Öte yandan atölyelerde sergilenen renkli maske ve kostümleri deneyen huzurevi sakinleri ise renkli görüntüler oluşturdu.

Açılış töreninde düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Keyifli Yaş Alma Merkezi'nden yaş almış bireylerin defilesi ve zeybek gösterisi ise ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Törende konuşma yapan ve yerel yönetim olarak yaş almış bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapacaklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, "İzmir nüfusunun yüzde 10,8'inin yaşlı olduğunu gördük. Bu yanlış bir algı yaratmasın. İzmir'in yaşlandırdığı insanlar değil. İzmir mutluluk hormonu salgılatan bir kent olduğu için emekli olanların kentidir. Herkesin içinde bir yerinden gelip bir zaman 'Emekli olsam İzmir'e yerleşsem' diyen çoktur. İzmir herkesin mutlu olabildiği, mutluluğa hazırlandığı, geldiğinde de mutlu olduğu kenttir" dedi.

'KENDİMİ 18 YAŞINDA HİSSEDİYORUM'

Fuarizmir C Holü'nde düzenlenen 2. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi'nin açılışına tiyatro ve sinema oyuncusu Selda Alkor da katıldı. Öncelikle bireyin mutlu olması gerektiğini savunan Alkor, "70 küsur yaşında bir insanım, yaşımla ilgili konuşmam. Ben kendimi 18 yaşında hissediyorum. Hepinize tavsiye ediyorum, yaş hiçbir şeydir. İnsanlar her zaman hissettikleri yaşta olmalılar. Ona göre hareket ederseniz ileri yaşlarda da genç kalma ihtimali çok yüksek, aynı benim gibi. Olduklarınızın tadını çıkarın, en büyük mutluluk budur. İnsanı daima ayakta tutar. Elinizdekilerle yetinmeyi bileceksiniz. Hepinize tavsiyem, asla hiçbir şeyi sorun yapmayın. Hayat, bize verilmiş bir nimet. Gülmek çok güzel bir şey, gülün dostlarım" diye konuştu.

'İZMİR ÖNDE GELEN BİR MERKEZ OLABİLİR'

Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, iki yıl önce gerçekleşen ilk fuarın ardından yaşanan gelişmeleri aktardı. İzmir'in yaş almış bireyler için geliştirilecek projelerde lokomotif olabileceğini ifade eden Akçiçek, "İzmir sahip olduğu bilgi birikimiyle; üniversite, belediye ve devlet kurumları arasındaki yakın ilişkileriyle yaşlılara yönelik yeni hizmet modelleri ve özgün teknolojiler geliştirerek ülkemiz için önde gelen bir merkez olabilir" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin ise, Türkiye nüfusunun da giderek yaşlandığını belirterek konuyla ilgili yapılmış araştırmalar hakkında bilgiler verdi.

Öte yandan fuar ziyaretçilerinden Şule Akman (64), "Fuara ilk defa geliyorum ve çok güzel düşünülmüş bir fuar olmuş. Ortam çok güzel. Burada bize keyifli yaşlanmayla ilgili bir çok şey anlattılar. Öncelikle kendimizle ve yaşımızla barışmamız gerektiğini biliyorum. Aslında ben çok yeni başlayan bir öğrenciyim. Alışkanlıklarımı değiştirmem gerektiğini öğrendim. El becerim oldukça zayıftır ve el becerimi kuvvetlendirmek için örgü örmeye başlayacağım. Burada tam anlamıyla kendimizi tanıyoruz, sorunlarımızı çözüyoruz" şeklinde konuştu.