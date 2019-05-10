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İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
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İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet...

İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceklerini belirtti. Soyer, ayrıca Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasının, özel bir üniversiteye tahsisini iptal ettiklerini de söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazetecilerin kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelerden dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapmalarını istemesinin ardından konuyu meclis gündemine getireceklerini söyleyen Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını söyledi. Soyer, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceklerini belirtti. Belediye Meclisi, ücretsiz ulaşım konusunu gelecek hafta yapılacak olan toplantıda görüşecek. Karar meclisten geçtikten sonra, 19 Mayıs'ta İzmir'de toplu taşıma araçlarında ücretler, 1 kuruş olacak.

TARİHİ FABRİKA İÇİN ONAY BEKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 35 milyon lira karşılığında satın aldığı Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası'nın belediyeye verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını beklediklerini açıklayan Soyer, "Fabrikanın hem fonksiyonu  hem tasarımı ile ilgili uluslararası proje yarışması açacağız. Bu yarışma ödüllü olacak. Çok iyi bir şey çıkacağını umut ediyorum. İhale tamamlandı. Cumhurbaşkanının onayı bekleniyor" dedi.

TAHSİS KARARI İPTAL

Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanlığını yürüten Aziz Kocaoğlu zamanında özel bir üniversiteye tahsisi yapılan Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasına dair de açıklama yapan Soyer, şunları söyledi:
"İZFAŞ eski binasının üniversiteye yapılan tahsis işlemini iptal ettik. Üniversite için başka çareler üreteceğiz, tabi ki destek olacağız."

Tunç Soyer, ayrıca CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini, program detayının yakında netleşeceğini de ifade etti.

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