İzmir'de terör propagandasına 9 gözaltı

İZMİR'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla dün ve bugün yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şubelerin, dün ve bugün gerçekleştirdiği operasyonlarda, PKK terör örgütü üyesi oldukları ve terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan H.Ç.'nin, Bornova ilçesinde, geçen hafta göreve başlayan emniyet bekçilerinin çalışmasıyla yakalandığı öğrenildi.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şubelerin, dün ve bugün gerçekleştirdiği operasyonlarda, PKK terör örgütü üyesi oldukları ve terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan H.Ç.'nin, Bornova ilçesinde, geçen hafta göreve başlayan emniyet bekçilerinin çalışmasıyla yakalandığı öğrenildi.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.