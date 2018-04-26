İzmir'de terör propagandasına 9 gözaltı

İZMİR'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla dün ve bugün yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şubelerin, dün ve bugün gerçekleştirdiği operasyonlarda, PKK terör örgütü üyesi oldukları ve terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan H.Ç.'nin, Bornova ilçesinde, geçen hafta göreve başlayan emniyet bekçilerinin çalışmasıyla yakalandığı öğrenildi.Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.