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İzmir'de terör propagandasına 9 gözaltı

İZMİR'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla dün ve bugün yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şubelerin, dün ve bugün gerçekleştirdiği operasyonlarda, PKK...

İzmir'de terör propagandasına 9 gözaltı
İZMİR'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla dün ve bugün yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şubelerin, dün ve bugün gerçekleştirdiği operasyonlarda, PKK terör örgütü üyesi oldukları ve terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan H.Ç.'nin, Bornova ilçesinde, geçen hafta göreve başlayan emniyet bekçilerinin çalışmasıyla yakalandığı öğrenildi.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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