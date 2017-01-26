İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'in Ömerli İlçesi'nde Beşikkaya Jandarma Karakolu'na terör örgütü PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.