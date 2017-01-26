İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'in Ömerli İlçesi'nde Beşikkaya Jandarma Karakolu'na terör örgütü PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'in Ömerli İlçesi'nde Beşikkaya Jandarma Karakolu'na terör örgütü PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.