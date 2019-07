İzmir'de taksilere kamera zorunluluğu mahkeme kararıyla kalktı

İZMİR'de taksiler için getirilen, yıl sonuna kadar kamera sistemi takma zorunluluğu, yapılan itirazların ardından İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde çıkan karar ile iptal edildi. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, esnafın büyük bir yükten kurtulduğunu söyledi.Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, İçişleri Bakanlığı'nın başta terör olayları olmak üzere suç ve suçlularla mücadele için yayımladığı genelge kapsamında getirdiği, taksilere kamera takma zorunluluğunun, İzmir'deki uygulanmasının, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde alınan kararla ortadan kaldırıldığını açıkladı. İzmir'de, genelgeye eklenen bazı maddelerle esnafın tek bir firmaya yönlendirildiğini öne süren Pala, "Taksi Sahipleri Derneği olarak taksilere kamera takılmasına dair İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde açtığımız davamız kabul edilmiştir. Taksilere kamera takılması kararı iptal olmuştur. Dernek olarak taksici esnafımızın can güvenliği için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımlamış olduğu genelgede yer alan iç ve dış kamera takılma zorunluluğuna asla karşı değiliz. Ancak İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık'ın genelgede belirtilen kamera sisteminin yanına tablet adı altında taksi çağırma sistemini zorunlu gibi lanse edip esnafı belediye ruhsatı alamazsınız gibi bahanelerele bu sistemi büyük rakamlara taktırmaya mahkum etmesine karşı çıktık" dedi. Türkiye'de 100 binden fazla taksi bulunduğunu ifade eden Pala, her birinin ortalama 3 çalışanı olduğu düşünüldüğünde 500 binden fazla insanın bu işten para kazandığını söyleyerek şöyle konuştu:"Bazı taksi çalışanları kamera sisteminden memnundu. Parayla ilgili anlaşmazlıkları ortadan kaldırdığını ve can güvenliğini sağladığını düşünüyordu. Biz de dernek olarak başından beri 'kamera takılmasın' demedik, ranta karşı durduk. Şimdi kararın ardından daha önce taktıranlar da çıkarmak zorunda. Oda bu esnaflarımızın paralarını iade etmeli. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü genelge yayımladıktan sonra süreç denetlenmedi. İzmir'de taksilere ön, iç ve arka kamerayla birlikte kayıt sistemi takılacaktı. Ama buna tablet bilgisayar eklenerek fiyat artırıldı. Tek firmaya yönlendirmek için 'en az 3 bin tane bu kameralardan takması gerekir' diye özel şart koydular. Bu durum esnafımıza yük getirmişti. Sistemin bedeli 6 bin 500 lira idi. İdare Mahkemesi'nin aldığı kararla esnafımız bu yükten kurtuldu."İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın temyizi için İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurulabilecek.

