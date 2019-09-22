İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda pedallar özgürlük için çevrildi

İZMİR merkezli 115 şehir ve 15 ülkede bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği kapsamında bir araya gelen yaklaşık 2 bin kadın, süsledikleri bisikletlerle Konak Meydanı'nı doldurdu. Kadınlar hem bisiklet kullanımını artırmak hem de kadın hakları ile ilgili farkındalık yaratmak için pedal çevirdi. Rengarenk giyinen kadınlar, şehir turunun ardından çalan müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.



Bisiklet kullanımını artırmak ve bisiklet kullanıcıları için güvenli ulaşım altyapısının oluşturulması için farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 7'nci kez düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', İzmir merkez olmak üzere 15 ülke ve 115 şehirde gerçekleştirildi. Her yıl 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde düzenlenen bisiklet turu, Konak Meydanı'nda başladı. 'Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu' sloganıyla bir araya gelen yaklaşık 2 bin kadın renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle, trafikte bisiklete ve kendilerine saygı için pedal çevirdi.

Konak Meydanı'ndan Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'na kadar bisiklet süren kadınlar, tur boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Kadınlar, bisikletlerinin üzerine 'Bisiklete bin dünya değişsin', 'Kadına yakıştı', 'Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir', 'Bisiklet özgürlüktür' gibi yazılar asarken, bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Etkinlikte trafik polisleri de yolda güvenlik önlemleri aldı. Kadınlardan bazıları etkinliğe gelin kostümüyle katılırken, bazıları sırtlarına taktıkları kanatlarla melek olmayı tercih etti. Aylar öncesinden kostümlerini hazırlayarak pedal çeviren kadınlar, müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapan bisiklet turu, çevredekilerin de beğenisini topladı.



'DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SÜSLENDİK'



Etkinliğe yoğun ilgi olduğunu söyleyen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Sema Gür, "Bu etkinlik 2013 yılında başladı. Bu etkinliğin asıl amacı daha çok kadının bisiklete binmesini sağlamak. Kadınların daha çok yollarda olmasını istiyoruz. Aynı zamanda bisiklet çevreci bir araçtır. Şehir otomobiller tarafından işgal edilmiş durumda. Biz bu turu bisikletin tercih edilmesi için düzenliyoruz. Dikkat çekmeye çalışıyoruz o yüzden bu kadar süslendik. 7 yıl içinde her yıl daha çok kadın bisiklete binmeye başladı. Şu an ilgi karşısında benim gözlerim doluyor. İlk yıl tura başladığımızda '5 kişi ya gelir ya gelmez' diye düşünmüştüm. İlk yıl iki yüz kişi gelmişti. Şu an yaklaşık 2 bin kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Biz süslenip bisikletlerimize biniyoruz ve yaklaşık 3 kilometrelik bir yol gidiyoruz. Kadınların yavaş bir şekilde bisiklete binmesi için kısa bir mesafe seçtik. Bisiklete yeni başlayan kadınlar da bize eşlik edecek" dedi.



'AYLAR ÖNCESİNDEN HEYECANLANDIM'



Bisiklet turuna katılan kadınlardan Aylin Gözeten, "Bizim için çok eğlenceli bir gün oluyor. Burası gerçekten rengarenk ve coşkulu. Son 4 yıldır yapılan etkinliklerin hepsine katıldım ve sosyal medyadan bilgim oldu. Burası için özellikle hazırlandım. Öncelikle kıyafet alışverişine çıktım, tütü (Kumaş türü) aldım bisikletimi süsledim. Bisikletime bakım yaptım ve güzel hazırlanmaya çalıştım. Bugün arkadaşlarımla kalabalık bir grup olacağız. Bir iki ay öncesinden bu etkinlik için heyecanım başlamıştı" diye konuştu.



'KADINLARIN BARIŞA VE DESTEĞE İHTİYACI VAR'



Etkinliğe melek kostümüyle katılan Esra Şen, "4 yıldır bu etkinliğe katılıyorum ve gerçekten çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bu sene de melek olarak buradayım. Kanatları arkadaşımın desteğiyle buldum. Her sene farklı bir kombin yapıyorum. Kadınların barışa ve desteğe ihtiyacı var bu yüzden temizliği, meleği vurgulamak istedim. Buradaki ambiyans çok güzel. Arkadaşlarım ise rock kostümüyle katıldı" dedi.



Her sene etkinlik için farklı bir kostüm hazırlayan modacı Dilek Süslüer ise şöyle konuştu:



"Ben 5'nci kez bu etkinliğe katılıyorum. Her sene buradaki kalabalık daha da çoğalıyor, daha da renkleniyor. Bisiklete dikkat çekmek için olan bu projeyi destekliyorum. Elimden geldiğince bisiklet kullanmaya çalışıyorum. Bugün de buraya gelin kostümüyle katıldım. Geçen yıl da Frida Kahlo kostümüyle etkinliğe katılmıştım. Kadınların Pazar günü zamanlarını ayırıp buraya gelmeleri büyük bir olay."



'BİSİKLETLER BİZİM EJDERHALARIMIZ'



Etkinliğe Kayseri'den katılan İlknur Vural, "Bu duyguyu İzmir'de yaşamak çok güzel. Otomobilsiz bir dünya hayal ediyorum. Herkes bisiklete binsin. Sokaklar parfüm koksun. Herkes böyle yaşamalı ve çocuklarına da böyle eğitim vermeli. Kayseri'de yaşamama rağmen bugün İzmir'e geldim buranın ambiyansı bambaşka her sene bu etkinliği burada geçirmek istiyorum" diye konuştu.



Birkaç haftadır bu etkinliğe hazırlandığını söyleyen Aynur Aykut, "Bisikletler bizim ejderhalarımız. Bizler gücümüzü bisikletten alıyoruz, bizi hayallerimize götürüyor. İçimizden geldiği gibi maksimum eğlenmek istiyoruz ve bugünü çılgınca geçirmek istiyoruz. Bugünün bir özgürlük günü olduğunu düşünüyorum" dedi.

'HEP BİRLİKTE SAÇLARIMIZI YAPTIRDIK'



Pedal çeviren kadınlardan Yasemin Unuak, "Bisiklet sürmeyi 38 yaşında öğrendim kendime bisiklet aldım ve her yerde kullanıyorum. Bugün üç arkadaş bu etkinliğe katıldık. Buradaki ambiyans gerçekten çok güzel herkesin bisiklet kullanmasını tavsiye ediyorum. Hem çok rahat hem de sağlıklı. Bugün için aylar öncesinden elbiselerimizi ve süslerimizi hazırladık ve dün hep birlikte kuaföre giderek saçlarımızı yaptırdık. Bisikletlerimizi kiralayıp buraya geldik" diye konuştu.