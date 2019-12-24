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İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili

İZMİR'de, Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine pazar saat 19.00'dan bu yana...

GENEL 24.12.2019, 12:33
İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili
İZMİR'de, Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine pazar saat 19.00'dan bu yana su verilmiyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, su kesintileri nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için mahallelerde tankerlerle su dağıtıyor. Vatandaşlar ise mağdur olduğunu belirterek, parayla satın alacak su bile kalmadığını belirtti.
Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova'nın bir kesimine su verilemiyor. 60 saatlik plansız su kesintisinin Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.
Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan ana borunun tamiri için çalışmalar sürerken, belediye ekipleri mahallelerde tankerle su dağıtıyor. Su kesintilerinden en çok etkilenen Buca ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi, dün başladıkları su dağıtımlarını, bugün de sürdürdü. İlçedeki 31 mahallede, diğer ilçe belediyelerinden de alınan tankerlerle yapılan su dağıtımları ile vatandaşların mağduriyetleri giderilmeye çalışıldı. Buca Koop Mahalle Muhtarı Hakan Dönertaş, su dağıtımlarında önceliğin okullara verildiğini, daha sonra mahallelerde dağıtımların yapıldığını söyledi. Dönertaş, "Dünden bu yana mahallemize gelen sekizinci tanker oldu. Sokak sokak gezerek herkese eşit miktarda su dağıtmaya çalışıyoruz. Yetişebildiğimiz kadar yetişiyoruz. Dün 7 sokakta dağıtımı yapıldı. Bugün de şu ana kadar 4 sokakta dağıttık. Su gelinceye kadar dağıtım sürecek. Vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışacağız. Su dağıtımı yapılacak yerleri mesaj atarak veya sosyal medya kanalı ile paylaşıyoruz. Bizim de su konusunda biraz idareli olmamız gerekiyor. Vatandaşlar yağmurun altında su almaya çalıştı. Susuzluk gerçekten çok kötü" dedi.
BİDONLARINI ALAN VATANDAŞLAR SU KUYRUĞUNA GİRDİ
Mahalle sakinlerinden Ziya Can, "Boru patlamış, bir şey diyemeyiz. Zorluk yaşıyoruz. Her şey su demek. Belediyenin dağıttığı suyu alıp kullanıyoruz. Ya da bakkaldan alıyoruz" dedi. Vatandaşlardan Türkan Öztürk de "Susuzluktan iyice kırıldık. Ömrümüz suyun içinde geçiyor. Ev işlerini yapamıyoruz. Tuvalete su lazım ama evde su yok" dedi. Mahalle sakinlerinden Sevinç Kara (75), "Bu yaşta su taşımak yakışır mı?" diyerek tepki gösterdi. Hayriye Cengiz ise mağdur olduklarını belirterek, "Su kesintisi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. Her şey su ile olur. Ama su yok" dedi. Bir başka mahalle sakini Gönül Bahçivancıoğlu ise şunları söyledi:
"Su kesintisi çok etkiledi. Hiçbir şekilde temizliğimizi yapamıyoruz. Tuvaletler kötü kokuyor. Aniden kesildiği için su alamadık. Birikmiş suyumuz yoktu. Dün bütün marketleri dolaştım, parayla bile su bulamadım. İnsanlar hepsini almış. Durumumuz o kadar kötüydü. Yüzümüzü çok az su ile yıkıyoruz. Diş fırçalayacağız ama su yok" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, su kesintilerine dair sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulundu. Dağ, su almak için bidonları ile tankerlerin yanında kuyruğa giren vatandaşların bulunduğu bir görseli, 'Göreve geldiğinizden beri 'Renkli' hayaller çizerek popülizmde zirveyi göreceğinize, şehrin şebekesiyle ilgilenme zahmetinde bulunsaydınız, bugün İzmir'i yağmurlu havada susuz bırakmazdınız' notuyla paylaştı.

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