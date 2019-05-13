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İzmir'de, Soma eylemi

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'de, Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından, Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği kazasının 5'inci yıl dönümü nedeniyle eylem yapıldı. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi yaklaşık...

İzmir'de, Soma eylemi

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'de, Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından, Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği kazasının 5'inci yıl dönümü nedeniyle eylem yapıldı.
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi yaklaşık 100 kişi, Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanarak, Soma'daki kömür ocağında 301 madencinin hayatını kaybettiği olayın 5'inci yıldönümü nedeniyle eylem yaptı. Ellerinde, 'Soma'nın hesabı sorulacak', 'İş cinayetlerine son' pankartları tutan grup adına basın açıklamasını okuyan Lütfi Çamlı, "Soma'nın üzerinden geçen 5 yıl boyunca, acılarımızın hafiflemesi bir yana, yaraları daha da kanatan gelişmeler oldu. İşçinin, emeğinin olduğu kadar yaşamının da ucuz olduğu bu düzende, insanlık bir kez daha göçük altında kalmış oldu." dedi.
'HUKUKUN GELDİĞİ NOKTA BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİR'
Soma'da yaşananları bir katiam olarak nitelendirdiklerini belirten Çamlı, "Bu katliamda sorumluluğu bulunanları yargılama konusu yapmayan, maden patronu ve yöneticilerini 'olası kasıt' üzerinden değil, 'bilinçli taksir' ile cezalandırarak adeta ödüllendiren yargı sistemi, bir işçi için yaklaşık 5 gün hapis yatılmasını yeterli görmüştür. Ülkemizde hukukun geldiği nokta, bir kez daha gözler önüne serilmiştir" diye konuştu.
Madenlerde taşeron, rödovans, dayıbaşılık gibi güvencesiz çalıştırma uygulamaları olduğunu belirten Çamlı, bu uygulamaların yaygınlaştırılmasının ve madenleri özelleştirip, kamu denetiminden çıkarılmasının hata değil, kasıt olduğunu öne sürdü.
Grup, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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