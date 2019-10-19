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İzmir'de sis etkili oldu
Tolga TAHÇI/İZMİR, ()- İZMİR'de, sis farklı noktalarda etkili oldu. Şehrin simge yapıları, sis bulutlarının arasında kaybolurken, görüş mesafesi 10- 15 metreye kadar düştü. İzmir'de, sabah saatlerinde başlayan sis, hayatı olumsuz...
GENEL 19.10.2019, 16:59
Tolga TAHÇI/İZMİR, ()- İZMİR'de, sis farklı noktalarda etkili oldu. Şehrin simge yapıları, sis bulutlarının arasında kaybolurken, görüş mesafesi 10- 15 metreye kadar düştü.
İzmir'de, sabah saatlerinde başlayan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10- 15 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, şehrin simge yapıları da sis bulutları arasında kayboldu. Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı kentin yüksek noktalarında etkili olan sis nedeniyle halk, Konak'taki Kadifekale'yi görmekte zorlandı. Deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
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