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İzmir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, () - İZMİR’in Konak ilçesinde, Eren Tulum (28), tekel bayinde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan Oğuz Ö. (40) tarafından tabanca ile vuruldu. Hastaneye kaldırılan Tulum'un hayatı tehlikesinin...

İzmir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, () - İZMİR’in Konak ilçesinde, Eren Tulum (28), tekel bayinde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan Oğuz Ö. (40) tarafından tabanca ile vuruldu. Hastaneye kaldırılan Tulum'un hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olaydan sonra şüpheli Oğuz Ö. ile arkadaşı Rıza Emre Ü. yakalanarak gözaltına alındı. 
Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Betonyol üzerindeki bir tekel bayinde meydana geldi. Oğuz Ö. ile arkadaşı Rıza Emre Ü. (24) alışveriş yapmak için tekel bayine geldi. Bu sırada, Oğuz Ö. iddiaya göre aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Eren Tulum (28) ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Oğuz Ö., belinden çıkarttığı tabancayı Eren Tulum’a doğrultarak ateş açtı. Olayda, Eren Tulum ağır yaralanırken, Oğuz Ö. ve arkadaşı Rıza Emre Ü. olay yerinden uzaklaştı.
Yaralanan Eren Tulum, bir taksicinin yardımıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Tulum’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre, Tulum’un ağzına isabet eden kurşunun boynuda kaldığı ileri sürüldü.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Oğuz Ö. ve arkadaşı Rıza Emre Ü.’yü kısa süren kovalama sonunda yakaladı. İki şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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