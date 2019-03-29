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İzmir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (2)

RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR İzmir'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetini artırarak devam edecek. Saatte 75 ile 90 kilometre...

İzmir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (2)

RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
İzmir'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetini artırarak devam edecek. Saatte 75 ile 90 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, şiddetli fırtına nedeniyle sıcaklıkların düşeceğini ve İzmir, Manisa, Balıkesir'in iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli zirai don riskinin bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçileri, gerekli tedbirleri alması konusunda uyardı.

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