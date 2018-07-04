İzmir'de sıcak hava bunalttı

İZMİR'de temmuz ayıyla birlikte kavurucu sıcaklar yüzünü göstermeye başladı. Özellikle öğlen saatlerinde hem İzmirliler hem de sokaklardaki hayvanlar, sığınacakları serin ve gölge yerler aradı.

Sağanak ve dolu yağışıyla geçen haziran ayı, yerini güneşli ve sıcak temmuz ayına bıraktı. Sıcak havayla birlikte, İzmir'in Konak Meydanı'nda da her yaz görmeye alışık olunan manzaralar ortaya çıktı. Öğlen saatlerinde hissedilen sıcaklığın 38 dereceye dayandığı şehir merkezinde sokaklar boşalırken, dışarıda yaşayan hayvanlar da kendilerine serin ve gölge yerler aradı. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişinde sıralanan sokak köpekleri, esintinin tadını çıkardı. İzmir Saat Kulesi etrafında kuş yemi satanlar, şemsiye altına sığınarak güneşin yakıcılığından korundu. Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar ise tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Nem oranının yüzde 76'ya kadar yükseldiği İzmir'de hafta boyunca sıcak hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İzmir'de hava sıcaklığı çarşamba günü 37, perşembe 36, cuma ise 35 derece olacak. Nem oranı ise perşembe günü yine yüzde 76'ya çıkacak.



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