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İzmir'de Şebnem Ferah ve havai fişekli kutlama

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 3 günlük 'İzmir Gençlik Festivali' etkinlikleri çerçevesinde Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği havai fişek gösterisi ve Şebnem Ferah konseri, İzmirlilere bayram sevincini yaşattı. 19 Mayıs Atatürk'ü...

İzmir'de Şebnem Ferah ve havai fişekli kutlama
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 3 günlük 'İzmir Gençlik Festivali' etkinlikleri çerçevesinde Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği havai fişek gösterisi ve Şebnem Ferah konseri, İzmirlilere bayram sevincini yaşattı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Gündoğdu Meydanı'nda binlerce İzmirli buluştu. Beş dakikalık havai fişek gösterileri eşliğinde Gençlik Marşı'nı söyleyen İzmirliler, tam bir bayram coşkusu yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği İzmir Gençlik Festivali etkinliklerinin ikinci gününde, Şebnem Ferah'ın konserini izlemeye gelen gençler, bayram coşkusunu doruklara taşıdı. Gençlerle birlikte Şebnem Ferah konserini izleyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bugün hem Atamızı anıyoruz hem de Ulu Önderimizin gençlere emanet ettiği Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı İzmir'de kutluyoruz. Ne mutlu Mustafa Kemal gibi bir kahramanı yetiştiren bir ulusun ferdi olmak. Ne mutlu güzel İzmir'imizde Mustafa Kemal'in annesini ağırlamak" dedi. Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:
"İzmir olduğu müddetçe, İzmirliler olduğu müddetçe, Atatürk'e, demokrasiye, insan haklarına inanan, hukuk devletine inanan İzmirliler olduğu müddetçe, sizler ve bizler olduğumuz müddetçe, bu ülke dimdik ayakta kalacaktır. Ulu Önderimizin devrimleri ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu İzmir'e, ne mutlu gençlerimize. Her 19 Mayıs'ta daha coşkulu, daha da coşkulu kutlamak dileğiyle."

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