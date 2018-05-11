Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
Dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4 bin 448 terörist...
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit,...
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...

İzmir'de sağanak yağmur; caddeler suyla doldu

İZMİR'de kent genelinde etkili olan sağanak ve bazı bölgelerde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. İzmir'de öğleden sonra gök gürültüsünün ardından başlayan sağanakla birlikte Konak Meydanı'ndaki alt geçit yağmur suyuyla doldu....

İzmir'de sağanak yağmur; caddeler suyla doldu
İZMİR'de kent genelinde etkili olan sağanak ve bazı bölgelerde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İzmir'de öğleden sonra gök gürültüsünün ardından başlayan sağanakla birlikte Konak Meydanı'ndaki alt geçit yağmur suyuyla doldu. Bölgede trafik kısa bir süre dururken, itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yağış nedeniyle kentin farklı bölgelerindeki iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bayraklı ilçesinde de cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, dükkanların ve evlerin saçak altlarına sığındı.
Dolu yağışının da görüldüğü Buca ve Karabağlar ilçelerinde de bazı caddeler suyla kaplandı. Trafik ekipleri, ulaşımın aksadığı bölgelerde önlem aldı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, son 6 saatte Konak'ta metrekareye 25 kilogram, Bornova'da 22.4 kilogram yağış düştü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314