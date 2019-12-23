İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (2)

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BUGÜN VE YARIN ETİKİLİ OLACAK İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün saat 09.00 itibariyle son 24 saat içinde İzmir'de metrekareye 27,9, Manisa'da 27, Aydın'da 20,5 Çanakkale'de 12,8 Balıkesir'de 4,2 kilogram...
GENEL 23.12.2019, 09:41
BUGÜN VE YARIN ETİKİLİ OLACAK
İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün saat 09.00 itibariyle son 24 saat içinde İzmir'de metrekareye 27,9, Manisa'da 27, Aydın'da 20,5 Çanakkale'de 12,8 Balıkesir'de 4,2 kilogram yağmur yağdı. Lodos ve yağmurun bölgede bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.
Davut CAN/İZMİR, ()
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