İzmir'de, sağanak ve dolu

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'de etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs, metro ve tramvay durakları ile dükkanların saçak altlarına sığındı.

İzmir'de, öğleden sonra sağanak ve dolu etkili olurken, havanın soğuk olmaması nedeniyle mont ve yağmurluk giymeden dışarı çıkanlar, zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, ceketlerini başlarına geçirip, yağıştan korunmaya çalışırken, bazıları da metro, otobüs ve tramvay durakları ile dükkanların saçak altlarına sığındı. Alsancak İZBAN İstasyonu önünde, yağmurda ıslanan köpek, çevredekiler tarafından kapalı alana aldı. Yolcular, üzerine şal örttükleri köpeği ısıtmaya çalıştı.

Trafik polisleri ve belediye ekipleri de trafikte sıkışıklık olmaması için önlemler aldı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar da kısa sürede göle döndü.

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