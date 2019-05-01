İzmir'de renkli 1 Mayıs kutlaması

İZMİR’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce kişinin katılımıyla Gündoğdu Meydanı’nda kutlandı. Kutlamaya katılanların giydiği renkli kostümler ile toplumsal sorunlara değinen pankartlar dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sahneye çıkarak, çoğunluğu kadınlardan oluşan 'İşçi Korosu’nun seslendirdiği 'Çav Bella' isimli şarkıya eşlik etti.İzmir’de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katılacaklar sabah saatlerinden itibaren belirli noktalarda toplanmaya başladı. Daha önce Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) şubeleri, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası tarafından oluşturulan tertip komitesi tarafından belirlenen toplanma alanlarında bir araya gelenler, sloganlarla Gündoğdu Meydanı’na kadar yürüdü. DİSK, KESK ve TMMOB 2’nci Kordon’dan oluşturduğu kortej ile alana girdi. TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar ise önceki yıllarda olduğu gibi Alsancak Garı önünde toplandı. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için toplanma alanında TOMA ve çevik kuvvet polisleri hazır bulundu. Gündoğdu Meydanı’nın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. 1 Mayıs için alınan önlemler kapsamında 5 bin polis görev yaptı. Miting alanına giriş için güvenlik noktaları oluşturuldu. Alana girenler detaylı şekilde üst aramasından geçirildi. Kutlamaların yapıldığı alanın çevresindeki binaların üstünde keskin nişancılar yerleştirildi.ÇOCUK GELİNLERE ‘UZUN BACAK’ İLE TEPKİ1 Mayıs kutlamaları için Gündoğdu Meydanı'na gelenler, üzerinde 'Çocuk istismarına dur diyoruz', 'Şair olduk, yazar olduk, bir tek emekli olamadık', 'Babamın kıdemine dokunma', 'Vatanı korumak çocukları korumakla başlar' yazılı pankartlar taşındı. Yine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in resminin çizildiği ve üzerinde ‘İzmir Tunç Soyer, şoförler kadro ile güzel’ yazılı pankart da taşındı. 1 Mayıs’a katılan Kadın Savunma Ağı üyeleri de taşıdıkları ‘Patriyarkanın prensesi değiliz’ ‘Sevgi neydi? Sevgi emekti’ pankartları ve renkli kıyafetleriyle ilgi çekti. Alanın içinde bulunan işçiler ile dışarda kalan işçilerin birbirini görmesini engelleyen brandalar yırtıldı. Çocuk yaşta evliliklere tepki göstermek amacıyla ‘uzun bacak’ olarak bilinen kukla da programa katıldı. Bir kadın, giydiği beyaz gelinliğin ön kısmı kırmızı ve siyah boyalı halde ve elindeki bir bebek ile çocuk gelinleri protesto etti.SOYER VE KOCAOĞLU DA KATILDIIzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve selefi Aziz Kocaoğlu, İkinci Kordon’da oluşturulan korteje katılarak Gündoğdu’ya kadar yürüdü. Soyer, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu coşku 31 Mart sonrasında Türkiye'de doğan umudun büyüdüğünü gösteriyor. Bu ayrıca çok heyecan verici bir şey. Başka bir Türkiye mümkün. Herkes bunu hissediyor, buna inanıyor. Biz de onun gereğini yapacağız. Belki de yıllardır bu kadar kalabalık 1 Mayıs kutlanmadı. Bu çok güzel bir şey" dedi.İŞÇİ KOROSU İLK KEZ SAHNE ALDISaygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube’de örgütlü olan işçiler tarafından oluşturulan İşçi Korosu sahne aldı. Belediye otobüsü şoförü, büro elemanı, itfaiyeci, park ve bahçeler çalışanları, temizlik işçisi gibi farklı alanlarda görev yapan personelden oluşturulan koro, Soma’da hayatını kaybeden 301 madenci anısına, sahneye baretler ve yelekleri ile çıktı. İlk kez sahne alan işçiler, 1 Mayıs Marşı’nı söyledi. İşçi Korosu 'Çav Bella' isimli parçayı seslendirirken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti.İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI ENDİŞESİNİ PAYLAŞTITertip Komitesi adına 14 Mayıs bildirisini okuyan DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı, konuşmasına 1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim’de, 1996’da Kadıköy’de ve 10 Ekim Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri anarak başladı. Memiş Sarı, "Vahşi kapitalizmin insafına terk edilen işçi sağlığı ve güvenliği politikaları nedeniyle Kozluca’da, Soma’da, Ermenek’te, ülkenin dört bir yanında iş cinayetlerinde yitirdiğimiz binlerce emekçi kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi. Memiş, daha sonra kıdem tazminatı konusuna değinerek, neredeyse tamamen kaldırlmaya çalışıldığını söyledi.‘KIDEMİMİZE DOKUNDURTMAYACAĞIZ ’Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) de devreye alınacağını kaydeden Sarı, "Biz emekçiler, üretimden gelen gücümüzü kullanarak kıdemimize dokundurtmayacağımızın, sermayeyi beslemeyeceğimizin sözünü buradan bir kez daha veriyoruz" dedi. Sarı, daha sonra işçilerin taleplerini açıkladı. Grev haklarının ellerinden alınmasına, bütçenin eğitime, sağlığa, emekçilere değil savaşa ve güvenlik politikalarına aktarılmasına karşı olduklarını söyleyen Sarı, "İş güvencesi ve kıdem tazminatımıza dokunulmasına, performans sistemine, işçi cinayetlerine, mezarda emekliliğe ve emekliliğimizde sefalete itilmeye, artan vergi dilimleri ile maaşımızın elimize geçmeden erimesine artık ‘yeter’ diyoruz" dedi.İŞÇİ KOROSU ÜYELERİ İLGİDEN MEMNUNKutlamalarda sahneye çıkan ve ilgi gören İşçi Korosu'nun şefi Öznur Korkmaz de çok güzel bir 1 Mayıs geçirdiklerini söyledi. Bundan sonra sayılarının çoğalacağını düşündüklerini belirten Korkmaz, "Herkes ne kadar güzel bir koro olduğunu bugün gördü. Çok emek verdiler. Çalışma yaptılar, marş ve türkü söylediler. Hepsi harikaydı" diye konuştu. Koroda yer alan Sevgi Çakmak da, "Emek için, emeğimize sahip çıkmak için geldik. Halkların kardeşliği için geldik. Geçmişte kaybettiğimiz arkadaşlarımızı andık" dedi.Kutlamalar sırasında, yüzde 50 uyumlu olan annesinden ilik nakli yapılan, ancak tam uyumlu donör arayışı süren minik Öykü Arin Yazıcı için donör olunması çağrısı da yapıldı.Konuşmaların ardından, Kardeş Türküler grubu sahneye çıkıp, konser verdi.

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