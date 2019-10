İzmir'de 'Plastik Atıksız Şehirler Ağı' için protokol imzalandı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- AKDENİZ'de plastik kirliliğine dikkat çekmek için Fransa'dan yola çıkan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yelkenlisi 'Blue Panda', İstanbul'un ardından İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Plastik Atıksız Şehirler Ağına' katılması için protokol imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, plastik kirliliğini önlemek için Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF), 'Doğada Plastiğe İzin Yok' kampanyasına katılıp, Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolüne imza attı. Konak Pier'de gerçekleştirilen törende Fransa'dan yola çıkarak İstanbul'a uğradıktan sonra İzmir'e gelen yelkenli karşılandı. İmza töreninde konuşan WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, 6 milyondan fazla destekçisi ve üyesi olan, 104 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük doğa kuruluşu olduklarını söyledi. Bayar, "Bugün çevre ve iklim sorunların ürkütücü bir noktadayız. Hepimiz dönüm noktasındayız. İklim değişikliğini söylememe gerek yok. Her gün haberleri seyretseniz artık inkar edilemez hale geldi. Geçen hafta Birleşmiş Milletlerin (BM) yayınladığı son raporda artık karbon salınımının, atmosferdeki ısıyı yüzde 2 artırımında bile tutamayacağı, bunun yüzde 3'e doğru gitmekte olduğu maalesef görülüyor. Dünyadaki bütün çabalara rağmen Amazon'daki yangınlardan, buzulların erimesine kadar hepinizin bildiği çok ciddi bir çevre felaketi ile karşı karşıyayız" dedi.

'HER YIL 8 MİLYON TON PLASTİĞİN DENİZLERE KARIŞIYOR'

Karbon salınımı ve insanoğlunun doğadan talep ettikleri ve doğaya bıraktığı ekolojik ayak izinin de bir tehdit olduğunu anlatan Uğur Bayar, "Biz bunun her yıl ölçümünü yapıyoruz. Bu sene insanoğlu doğadan talep ettiği kaynakları ağustos ayında tüketti. Yani son 4 ayını gelecek senelerden yemeye başladı. Bu sürdürülebilir bir resim değil. Korkunç bir tüketim, üretim ve atık döngüsü dünyayı sürdürülemez bir noktaya getirdi. Bunların en önemlisi plastik. Herhalde hiç takip dahi etmezseniz her yerde karşınıza çıkan plastik atık meselesi var. Özellikle tek kullanımlık plastikler" dedi.

Her yıl 8 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını belirten Bayar, "Pasifikte neredeyse Japonya'dan büyük plastik adası oluştu. Böyle giderse 2050 yılında denizlerden balıktan daha fazla plastik olacak. Bundan daha korkuncu ise bu poşetler mikro plastiğe dönüşüp balıkların sindirim sistemi üzerinden, canlı hayatı üzerinden bizim sindirim sistemimize girmeye başladı. Öyle ki bugün batıda temel testler arasında kanınızdaki plastik oranınızı bile ölçmeye başladılar" diye konuştu.

'YÜZDE 6 GERİ KAZANIM VAR'

Türkiye'nin de en çok atık üreten ülkelerden biri konumunda olduğuna dikkat çeken Bayar, şunları söyledi:

"Bulunduğumuz İzmir, Mersin, Adana gibi kıyı kentlerimiz sıcak noktalar arasında. Burada sadece yüzde 6 geri kazanım var. Yüzde 61'i karadaki çöplüklere gidiyor. Önemli bir bölümü de Türkiye üzerinden toplanamadan denizlere karışıyor."

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Aşırı tüketim ve endüstriyel atıklar sonucunda plastik kirliliği ne yazık ki başta denizler olmak üzere tüm ekosistemi tehdit ediyor. Çağlar boyunca zengin bir ekosisteme sahip olan Akdeniz'de bu tehlike bugün çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Akdeniz'i kirleten atıkların yüzde 95'inin plastik maddelerden oluştuğunu ve bu atıkların yüzde 80'inin kara kaynaklı yani şehirlerde üretilen atıklar olduğu gösteriyor. Denizlerde yaşayan binlerce canlı plastik maddelerin yaşam alanları üzerinde bıraktığı etkilerden dolayı zarar görüyor" dedi.

Doğanın bir parçası olan insanın, doğadaki tüm varlıklarla beraber kendi geleceğini de yok ettiğini belirten Soyer, "Oysaki doğa biziz. Doğanın döngüsü bizim kendi dönümüzdür. 2025 ve 2030 arasında plastik atıkların doğaya karışmadığı bir şehir olmayı vadediyoruz. İzmir bu protokolle ayrıca plastik kirliliği önleme konusunda dünyanın öncü şehirleri arasındaki yerini almış olacak" dedi. Konuşmaların ardından imzalar atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, belediyeye bazı kişilerin işe alınması için özgeçmiş verdiklerini, ancak buna yanıt alamadıkları yönünde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Soyer, "Kendisiyle görüştük. 6 aydır bekleyen o kadar çok CV var ki. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 28 bin kişi çalışıyor. Bir 28 bin kişi daha alsak yetmez. O da biliyor, art niyet yok" dedi.

Soyer, Büyükşehir Meclisi'ndeki AK Parti Grubu ile gerçekleşecek Ankara ziyaretlerine şu an gerek olmadığını da belirtti. Tunç Soyer, "Birlikte çalışmıştık Ankara'ya taşıyacağımız dosyaları. Sunulacak hale beraber getirdik. İyi ki toplantıya götürmüşüz. İlgili bakanlara ilettik. Maksat hasıl oldu. Bunun sonucunda o dosyaların içindeki taleplerin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Gerekli olanlar yerine getirilmezse tekrar bir Ankara seferi yapılır. Şu an gerek yok gibi görünüyor" diye konuştu.