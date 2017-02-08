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İzmir'de PKK propagandasına 9 gözaltı

İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda mermi...

İzmir'de PKK propagandasına 9 gözaltı
İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda mermi ve terör örgütüne ait doküman ele geçirildi.
İzmir Emniyeti Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat ve İlçe Emniyet müdürlükleri tarafından bugün sabah saatlerinde Menemen İlçesi'ndeki 10 adrese, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu talimatıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, çok sayıda mermi ve terör örgütüne ait doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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