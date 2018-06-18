İzmir'de pazarcılar bu kez de sebze ve meyveleri belediye önüne döktü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde kurulan ve Danıştay kararıyla kapatılan Özkanlar Pazar Yeri esnafı, eylemlerini sürdürdü. Bayraklı Belediyesi önünde buluşan yaklaşık 50 pazarcı, bir kamyonetin arkasında getirdikleri meyve ve sebzeleri binanın güvenlik kapısından içeriye fırlattı ve yere döktü.Bayraklı ilçesinde uzun yıllardır kurulan Özkanlar Pazar Yeri, bölgede oturan bazı vatandaşların kaldırılması için açtığı davayı kazanmaları ve Danıştay 8'inci Dairesi'nin de kararı onamasının ardından 5 ay önce kaldırıldı. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazar esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp, yürüyüş düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Valiliği ile defalarca görüşmeler yapan esnaf, İzmir'de düzenledikleri eylemler ve görüşmelerden sonuç alamayınca, minibüs ve otobüslerle yaklaşık 350 kişi yola çıkıp Ankara'ya gitti. CHP Genel Merkezi'nin önüne giden esnaf, burada bazı milletvekilleriyle görüşmelerde bulundu. Esnaf ayrıca Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir ziyaretinde de yanına gidip dertlerini anlattı.ÖNERİLEN YER KABUL GÖRMEDİİki hafta önce, pazar yerinin Manavkuyu Mahallesi 250 Sokak'ta bulunan, yaklaşık 5 bin metrekarelik boş arazide kurulması gündeme geldi. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Emlak'ın da aralarında bulunduğu bir çok kurumun üzerinde hak sahibi olduğu arsanın, uygulama imar planına göre okul yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilmiş durumda olduğu anlaşıldı. Bunu gerekçe gösteren Bayraklı Belediyesi, buraya pazar yeri kurulmasının mevzuata aykırı olduğunu belirtip itirazlarını dile getirdi.MALLARINI BELEDİYE BİNASININ ÖNÜNE BIRAKTILARYaşadıklarına ve kendilerine yer tahsisi yapılmamasına tepki gösteren yaklaşık 50 pazarcı esnafı, Bayraklı Belediyesi binasının önünde buluştu. Kamyonetin kasasında getirdikleri meyve ve sebzeleri belediye binasındaki güvenlik kapısından içeriye fırlattı. Kadın ve çocukların da bulunduğu eylemde esnaf, "Hak, hukuk, adalet", "Verilen sözler hani nerede?" sloganları attı. Pazarcılar daha sonra bölgeden ayrıldı.CHP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMACHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada yaşananları 'terör' olarak nitelendirdi ve şöyle dedi:"Özkanlar Pazar Yeri ile ilgili süren pazarcı terörünün sebebi kendisini pazarcı diye tanıtan ancak pazar esnafı olup, olmadıkları dahi bilinmeyen, çocukları ve kadınları kullanarak devletin kurumuna zarar veren kişilerdir. Ancak bilinmesi gerekir ki hak ve adalet bu yolla aranmaz. Sorun böyle çözülmez. Öte yandan, Özkanlar Pazar Yeri'nde tezgahı dahi olmayan ancak esnafın liderliğini üstlendiğini söyleyen AKP üyesi sözde pazarcı Faysal Acar'ın da aradıkları adaletin devlet kurumuna yumurta atıp, tehditler, hakaretler savurarak elde edilemeyeceğini bilmesi gerektiğini önemle belirtiriz. Bayraklı Belediyesi, konuyla ilgili kendilerine önerilen çözümleri kabul etmeyen bir grup esnafın haksız sinirlerini deşarj edeceği yer değildir. Kendisini Bayraklı'dan sorumlu ilan eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a sesleniyoruz; Sorun böyle çözülmez. Aynı olay sizin başınıza gelse, başka devlet kurumlarında yaşansa veya parti binalarına bu şekilde saldırı olsa nasıl davranırdınız?"

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