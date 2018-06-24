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İzmir'de oy verme işlemi başladı (3)

OY KULLANMAYA TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE GELDİ İzmir'in Karabağlar ilçesi Eski İzmir semtinde bulunan Naci Şensoy Anadolu Lisesi'nde oy kullanacaklar, sandık başlarına geldi. Tekerlekli sandalyesiyle oy kullanmaya gelen Sami Gürgen (94), oyunun...

İzmir'de oy verme işlemi başladı (3)

OY KULLANMAYA TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE GELDİ
İzmir'in Karabağlar ilçesi Eski İzmir semtinde bulunan Naci Şensoy Anadolu Lisesi'nde oy kullanacaklar, sandık başlarına geldi. Tekerlekli sandalyesiyle oy kullanmaya gelen Sami Gürgen (94), oyunun ülkesi için hayırlı olmasını dileyerek, "Allah'tan iyilik istiyorum. 3 oğlum, 6 torunum var. 1968'de bu mahalleye Konya'dan göç ettim. O zaman kimsecikler yoktu. Bu mahalleye ilk yerleşenlerden biriyim. Bu seçim inşallah ülkemiz için hayırlı olur" dedi.
MUHTARLIKTAN KAĞIT GELMESİNE RAĞMEN OY KULLANAMADI
27 Haziran 2000 tarihinde dünyaya gelen Çağla Boyder ise ailesiyle birlikte geldiği okulda oy kullanamamanın üzüntüsünü yaşadı. Boyder, "Annem ve babam ile birlikte seçmen kağıdımı muhtarlıktan aldım; ama sandık başındaki memur, 18 yaşını doldurmadığım için oy kullanamayacağımı söyledi. O zaman muhtarlık niye bana bu kağıdı verdi, anlamadık. 3 gün sonra doğum günüm. 3 gün farkla kaçırdım. Bu durumda bir sonraki seçimde bu hakkımı kullanacağım" diye konuştu. 

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()

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