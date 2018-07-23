Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

İzmir'de otomobile uçak çarptı

İZMİR'de görev yapan ATV ve A Haber ekibinin içinde bulunduğu otomobile uçak çarptı. Kazada yaralanan olmazken çarpma anı, kayıtta olan kamera tarafından görüntülendi. İzmir'de görev yapan ATV ve A Haber ekibi Çeşme ilçesinde özel...

İzmir'de otomobile uçak çarptı
İZMİR'de görev yapan ATV ve A Haber ekibinin içinde bulunduğu otomobile uçak çarptı. Kazada yaralanan olmazken çarpma anı, kayıtta olan kamera tarafından görüntülendi.
İzmir'de görev yapan ATV ve A Haber ekibi Çeşme ilçesinde özel bir havayolu şirketine ait olan uçağın yerli turistlere kent turu yaptırmasını haberleştirdi. Ekip, ulaştırma görevlisi, muhabir ve kameramanla birlikte görevi tamamlayıp yola çıkarken, alçak uçuş sırasında çekimini yaptıkları TC- KIM tescilli Cessna 152 tipi 2 kişilik eğitim uçağının sağ ana iniş takımı otomobile çarptı. Ekip, panik yaşarken, otomobilin ön camı kırıldı. O an kayıtta olan kameraman Tayfun Er, yaşananları şöyle anlattı:
"Uçağın içinden de çekim yaptık, yolcularla da konuşup haberi tamamladık. Daha sonra pilot havada hareketler yaparak bize veda selamı verdi. İki kez üzerimize sorti yaptı ben de bu iddialı hareketleri yerden kameramla kaydettim. Daha sonra devam ettiğini görünce sosyal medya hesaplarımda paylaşma düşüncesiyle cep telefonumu çıkardım ve üçüncü sortiyi telefonumun kamerasıyla çekerken uçağın içinde bulunduğumuz otomobile doğru çok alçaktan geldiğini gördüm. Hemen aracı durdurdum, sağ kapıyı açıp yere eğilip çekime devam ettim. O sırada uçağın iniş takımının sağ tekeri otomobile çarptı ve patlayan ön camın parçaları yüzüme geldi. Ciddi bir yaralanma olmadı. 30 yıllık meslek hayatımda savaş bölgeleri başta olmak üzere pek çok riskli yerde bulundum. İlk kez otomobile uçak çarptığını gördüm. Pilottan şikayetçi olmadık, maddi zararı karşılayacak."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328