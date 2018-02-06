İzmir'de okulda doğal gaz patlaması: 1 ölü, 4 yaralı (6)

KIZI, DOĞAL GAZ KAZANININ PATLADIĞI OKULDA DERSTEYDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesindeki doğal gaz kazanının patlaması sonucu duvarı çöken bitişikteki Halk Eğitim Merkezi'nde, yıkıntının altında kalıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Öznur Güzelocak'ın (45) kızının, bu okulda eğitim gördüğü öğrenildi.

Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Damla Güzelocak'ın patlama sırasında derste olduğu belirtildi. Annelerinin ölüm haberini alarak, hastaneye gelen Damla ve ablası Ece (23) Güzelocak, gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan Öznur Güzelocak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()