İzmir'de mülteciler için 'İstihdam Fuarı'

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artması ve Tarıma Dayalı Geçimlerin Geliştirilmesi' projesi kapsamında, İzmir'de 'İstihdam Fuarı' düzenlendi. Fuarda, işverenler ile Suriyeli kursiyerler bir araya geldi, ülke genelinde 1115 Suriyeli mültecinin projeden faydalandığı belirtildi.İzmir'de BM Gıda ve Tarım Örgütü ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iş birliği içinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunu sağladığı, 'İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artması ve Tarıma Dayalı Geçimlerin Geliştirilmesi' ile 'Beceri Eğitimleri ve Üretim Araçları Vasıtasıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi' projeleri kapsamında 'İstihdam Fuarı' düzenlendi. Fuara Tarım ve Orman Bakanlığı ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü yetkililerinin yanı sıra proje paydaşları, özel sektör temsilcileri ve proje kursiyerleri katıldı. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısının 3 milyon 650 bini aştığını belirten BM Gıda ve Tarım Örgütü Proje Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, "Kayıtlı mülteci ve sığınmacıların 146 bin 818'den fazlasına ev sahipliği yapan İzmir başlıca illerden bir tanesi. Proje kapsamında, 1115 kişinin mesleki eğitim becerilerini geliştirmek ve istihdamını sağlamak amaçlandı. Adana, Gaziantep, Kilis, İzmir, Manisa, Bursa, Mersin ve Şanlıurfa dahil olmak üzere sekiz hedef il, yoğun tarımsal üretim ve pazar talebiyle iyi iş fırsatlarına ihtiyaç duyan geniş bir mülteci nüfusuna sahip olanlardan seçildi. Proje yararlanıcılarımızın Türkiye'de uzun vadeli istihdam fırsatları bulma fırsatına sahip olacağını umuyoruz" dedi.'GEÇİM KAYNAĞI SAĞLAMA ÇABALARINA DEVAM EDECEĞİZ'Projeyle hem Suriyeli mültecilere hem de ev sahibi topluluklara, gıda ve tarım sektöründe girişimcilik desteği ve mesleki eğitimler sunmanın hedeflendiğini belirten Ahaduzzaman, "Proje kapsamında İzmir'de bir grup Türk ve Suriyeli mülteci kadın tarafından İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içinde midye dolma üretmek üzere bir kooperatif kurulmuştur. FAO olarak hem Suriyeli mülteciler hem de ev sahibi topluluklar için makul geçim kaynakları sağlama çabalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz. Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasındaki sosyal uyumu arttırmada olumlu bir etkiye sahip olacak ve proje ortaklarımız ile istihdam edilebilirliği arttırmaya ve hedef yararlanıcıların ve ailelerinin dayanıklılığını artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.'PROGRAM SAYESİNDE AYAKTA DURDUM'Proje kapsamında ekmek üretimi eğitimi alan ve bu alanda istihdam edilen Suriyeli kursiyerlerden Mürvet Meskeci, "Burada aldığım eğitimle insanlık gördüm ve çok memnun kaldım. Türk Devleti'ne çok teşekkür ediyorum. Bu program sayesinde ayakta durdum ve çocuklarıma ekmek alabildim. Keşke önceden bu işe başlasaydım. Bütün Türk kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.İzmir'e 30 kilometre uzakta bir dağ köyünde yaşadığını söyleyen, proje kapsamında Türk mutfağı eğitimi alan ve bu alanda istihdam edilen kursiyerlerden Çiçek Yılmaz ise "Almış olduğumuz eğitim aslında mutfak üzerineydi. Ama mutfak değil de kaynaşmak ve insanlık adına bize daha faydalı oldu. Benim küçük bir yerim var şimdi orada yemeklerimi daha güzel sunuyor ve insanlarla sosyalleşebiliyorum. Önceden olsa fuarda bu konuşmayı asla yapamazdım. Şimdi kendimi daha rahat ifade edebiliyorum. Bütün kursiyer arkadaşlarım adına bize destek olan ve bu fırsatı tanıyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.'TÜRK VATANDAŞLAR DA DAHİL EDİLDİ'Suriyeli mültecileri her daim kardeş olarak değerlendirdiklerini söyleyen İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan da şunları söyledi:"Mültecilerimiz ilimiz nüfusuna oranlandığında nüfusun yüzde 3,4'lük kısmını oluşturmaktadır. Kardeşlerimize yönelik çalışmalara önem vermiş bulunmaktayız. Bugüne kadar bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar ile yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak ve yaşamlarını kendilerinin sürdürebilmeleri için eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerimizde İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlükleri ile ortak programlar oluşturduk. Projemizin amacı ilimizde ikame eden Suriyeli kardeşlerimizin geçim kaynaklarının güçlendirilmesi ve kaynaştırılması olmuştur. Bu amaçla sadece Suriyeli kardeşlerimiz değil Türk vatandaşlarımız da projeye dahil edilmiştir. Mülteci kardeşlerimizin istihdama katılabilmeleri için İŞKUR ile gerekli anlaşmalar yapılmış ve çalışma izni muafiyet belgeleri alınmıştır. İzmir olarak bizler bu samimiyeti ve birlikteliği sağlayabildiğimizi sürece çok daha büyük başarılara katkıda bunulacağımıza inanıyorum."Uzun yıllardır işletmelerde Suriyeli mültecilerin çalıştığını belirten İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdal ise "Bu proje ile öyle bir noktaya gelindi ki tarım sektöründe önceden istihdam sağlamak çok zordu. Eğer Suriyeli kardeşlerimiz olmasa ürünlerimiz bahçelerde kalırdı. Bu projenin devamında veya ülkelerine döndüklerinde ürünlerimizi dahi nasıl toplayacağımızı düşünüyoruz. Bu projelerin devam etmesini istiyoruz ve önümüzdeki projelerde de genelde kadın olan mültecilerin eşlerinin de çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Suriyeliler olmasa ürünlerimizi toplamakta büyük sıkıntı çekeriz" dedi.