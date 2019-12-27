İzmir'de 'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

İZMİR Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, arkalarına, İstanbul'da faaliyet gösteren Milli Piyango bayilerinin kaşesi vurularak, 'İstanbul bileti' etiketiyle satılan biletleri satın alan kişilere uyarıda bulundu. Çakmak, "Bu biletler aslında İzmir'e kayıtlı, sadece arkalarındaki kaşeler İstanbul'a ait. Dolayısıyla, bunları satın alanlar sakın 'İstanbul'a ikramiye çıkmadı' diye biletlerini yırtıp atmasınlar" dedi.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin yaklaşmasıyla birlikte hem vatandaşları hem de Milli Piyango bayilerini çekiliş heyecanı sardı. Vatandaşlar, büyük ikramiyenin kendilerine çıkmasına dair hayaller kurarken, bayiiler de bu ikramiyeleri kazanacak biletlerin kendilerinden alınmasını bekliyor.

Öte yandan, İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, çekilişle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çakmak, her yılbaşı döneminde olduğu gibi bu yıl da 'İstanbul bileti' etiketiyle piyasada birçok bilet satıldığını dile getirerek, "Bazı bayiiler, İzmir'e kayıtlı biletlerin arkasına İstanbul'da faaliyet gösteren bayilerin kaşesini basıyor ve bu biletleri de 'İstanbul bileti' adıyla satıyor. Vatandaşlar da bu biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, bu biletler aslında İzmir biletleridir, sadece arkalarındaki kaşeler İstanbul'a ait. Dolayısıyla, bunları satın alan vatandaşlarımız sakın 'İstanbul'a ikramiye çıkmadı' diye biletlerini yırtıp atmasınlar. Biletlerin numaralarını teker teker kontrol edip, kazanan numaralarla karşılaştırsınlar. İl bazında değil, numaralar bazında kontrol yapsınlar" dedi.

'BİLETLERİNİZİ SEYYAR BAYİİLERDEN ALIN'

Çakmak, vatandaşlardan milli piyango biletlerini seyyar bayilerden almalarını isteyerek, "Bu bayilerimiz 11 ay boyunca zararına hizmet vermekte. Güzel iş yapabildikleri tek dönem yılbaşı dönemi oluyor. Bir de şu var, bizim seyyar bayilerimizin yüzde 80'i engelli. Bu arkadaşlarımız, bu işe gönüllerini vermişler, çünkü tek geçim kapıları bu biletleri satmak. Vatandaşlarımızdan biletlerini marketlerden değil, bu seyyar bayilerimizden almalarını rica ediyoruz. Bizim esnafımıza giden para bu ülkenin içinde kalır ama marketlerin birçoğu yabancı sermaye kaynaklı. Herkesten duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.



