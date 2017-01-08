Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...
THY 633 segerini ihtal etti, uçuşlar gecikmeli olarak başladı
THY 633 segerini ihtal etti,...
Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor
Almanya’da 548 aşırı dinci bulunuyor
THY 9 sefer hariç diğer tüm seferlerini sabaha kadar durdurdu
THY 9 sefer hariç, tüm...

İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını

Tufan HAMARAT / İZMİR, () - İZMİR'in Bornova, Buca ve Bayraklı ilçelerindeki masaj salonlarına baskın düzenleyen polis, 4 işyerinde masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığını belirledi. İşyerlerinde bulunan ve gözaltına alınan 4'ü...

İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını

Tufan HAMARAT / İZMİR, () - İZMİR'in Bornova, Buca ve Bayraklı ilçelerindeki masaj salonlarına baskın düzenleyen polis, 4 işyerinde masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığını belirledi. İşyerlerinde bulunan ve gözaltına alınan 4'ü kadın toplam 7 kişi, sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son 1 yıl içinde kent genelinde 68 masaj salonu hakkında 'fuhuş'tanişlem yapıldığı belirtildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bornova, Buca ve Bayraklı ilçelerindeki masaj salonlarına baskın düzenledi. Baskında 4 işyerinde 'masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığı ortaya çıktı. İşyerlerinde bulunan 4'ü kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. 'Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edilen 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca son 1 yılda kent genelinde ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren toplam 68 masaj salonunda fuhuş yapıldığı ve 84 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55