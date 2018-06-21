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İzmir'de lastik botlarda 115 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR kıyılarından son 2 günde yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 115 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 02.30'da, Çeşme'nin...

İzmir'de lastik botlarda 115 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR kıyılarından son 2 günde yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 115 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 02.30'da, Çeşme'nin Karaada kuzeyinde ilerleyen bir lastik bot belirledi. İçinde 13'ü Orta Afrika, 3'ü Angola, 2'si Kongo, 1'i Fas, 1'i Zambiya, 1'i Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 21 kaçak bulunan lastik bot durduruldu. 5'i kadın ve 4'ü çocuk olan 21 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı. Aynı gün saat 07.40'ta, Dikili'nin Çandarlı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçağın bulunduğunu öğrenen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Tespit edilen lastik botta 26'sı Orta Afrika, 7'si Angola, 5'i Kongo, 2'si Gabon, 2'si Suriye, 1'i Senegal, 1'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak yakalandı. 12'si kadın ve 13'ü çocuk olmak üzere 44 kaçak da sahil güvenlik botuna alınıp kıyıya götürüldü. Dün ise saat 06.40'ta, İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu güneybatısında lastik botta kaçakların yasa dışı yolculuk yaptığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, harekete geçti. Durdurulan lastik botta 9'u Senegal, 8'i Somali, 7'si Suriye, 7'si Irak, 7'si Eritre, 5'i Angola, 2'si Gambiya, 2'si Orta Afrika, 1'i Sierra Leone, 1'i Mali ve 1'i Dominik Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak yakalandı. 14 kadın ve 5'İ çocuk olan 50 kaçak da kıyıya getirildi. Yakalanan toplam 115 kaçak, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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