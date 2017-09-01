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İzmir'de Kurban Bayramı'nda manzara değişmedi

Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, () - İZMİR'de Kurban Bayramı kutlamalarında geçen yıllardaki kesim manzaralarının bir benzeri yaşandı. Kesim yerlerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar, boş buldukları arazileri tercih edip,...

İzmir'de Kurban Bayramı'nda manzara değişmedi

Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, () - İZMİR'de Kurban Bayramı kutlamalarında geçen yıllardaki kesim manzaralarının bir benzeri yaşandı. Kesim yerlerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar, boş buldukları arazileri tercih edip, çocukların gözleri önünde kurbanlarını kesti. Bayramda ilginç manzaralar da ortaya çıktı. Küçükbaş kurbanlığını kucaklayarak taşıyanlar oldu.
Kentte bayram namazından sonra kurban kesme telaşı başladı. Kurbanlarını günler öncesinden satın alanlar, kurban pazarlarına gitti. Bu pazarlardaki kesim yerlerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar, boş buldukları arazileri tercih etti. Bu arazilerdeki kesimler, hijen koşullarından uzakta yapıldı. Geçen yıllardaki manzara bu yıl da değişmedi. Arazinin bir bölümüne kesilen kurbanlardan geriye kalan atıklar bırakıldı, diğer bölümünde ise, et parçalama işlemleri yapıldı. Bu anlarda insanların et parçalama çabaları sırasında ilginç görüntüler da yaşandı. Kimisi, kestiği kurbanının cep telefonuyla fotoğrafını çekti, kimisi de, etleri taşıyıp kesmekte zorlandı. Bunun yanı sıra tüm uyarılara rağmen çocukların da kesimleri izlediği dikkat çekti.
KOYUNU KUCAĞINDA TAŞIDI
Kurban pazarlarında bayram günü de alışveriş devam etti. Bazı vatandaşlar, fiyatların daha uygun olabileceğini düşünüp ilk gün gelip kurban almaya çalıştı. Pazarda bir yandan ucuza kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile elinde kalan hayvanlarını satmak isteyen satıcıların pazarlıkları sürdü. Vatandaşlardan bazıları büyükbaş kurbanlıkların yüzünü kapatıp, güçlükle götürdü, kimisi de küçükbaş kurbanlığını kucaklayarak taşıdı. Bazı kurbanlıklar ise sahiplerinin elinden kurtulup kaçtı. Bir koçun trafikte hızla koşması sürücüler tarafından görüntülenip, sosyal medyadan paylaşıldı.

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