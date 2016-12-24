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İzmir'de Kubilay anısına koşu

İZMİR Menemen'de 86 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları anısına Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10'uncu kez gerçekleştirilen organizasyona 12 ilden...

İzmir'de Kubilay anısına koşu
İZMİR Menemen'de 86 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları anısına Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu düzenlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10'uncu kez gerçekleştirilen organizasyona 12 ilden 141 sporcu katıldı. Menemen Buruncuk Mahallesi'nden başlayan yarışlar Kubilay Anıtı önünde son buldu. Koşuda büyük erkekler kategorisinde birinciliği İstanbul'dan Ramazan Özdemir elde ederken, yine İstanbul'dan yarışa katılan Muzaffer Bayram 2'nci, Bekir Karayel de 3'üncü oldu. Büyük kadınlarda ise birincilik kürsüsüne İstanbul'dan Elif Karabulut çıktı. Alikmutu Bekele 2'nci, Fatma Demir 3'üncü sırada dereceye girdi.
Genç erkekler kategorisinde Darıcalı Bekir Kabadayı zirveyi elde derken, Ömer Oti 2'nci, Ömer Günen de 3'üncü olmayı başardı. Genç kadınlarda yarışa İstanbul'dan katılan Yayla Kılıç birinciliği alırken, Sümeyye Erol 2'nci, Burcu Subatan 3'üncü sırada organizasyonu tamamladı.
Yarışmadan sonra Kubilay Anıtı önünde düzenlenen törende dereceye giren ilk beş sporcuya madalya ve para ödülleri verildi. Ödülleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydogan, Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hilmiye Çarıkçı ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ganime Nalbantoğlu verdi.

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