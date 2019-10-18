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İzmir'de köpek balığı karaya vurdu

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, karaya yaklaşık 900 kilo ağırlığında köpek balığı vurdu. Önceki gün sabah saatlerinde, Ürkmez Mahallesi'ndeki halk plajına yaklaşık 900 kilo ağırlığında olduğu söylenen 'Boz Camgöz' türü...

GENEL 18.10.2019, 08:56
İzmir'de köpek balığı karaya vurdu
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, karaya yaklaşık 900 kilo ağırlığında köpek balığı vurdu.
Önceki gün sabah saatlerinde, Ürkmez Mahallesi'ndeki halk plajına yaklaşık 900 kilo ağırlığında olduğu söylenen 'Boz Camgöz' türü olduğu tahmin edilen 3 metre uzunluğunda köpek balığı vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, köpek balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine Seferihisar Belediyesi'ne ait ekipler, söz konusu sahile gelerek köpek balığını kaldırdı. Köpek balığının ölüm nedeni araştırılırken, ekipler iş makinesi ile  köpek balığını sahilden alarak belediyeye ait hayvan mezarlığına götürdü.

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