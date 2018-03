İzmir'de Konak tramvayı yolculu seferlere başladı

İZMİR'de, Fahrettin Altay ile Halkapınar arasında 19 durakla hizmet verecek Konak tramvayı hizmete açıldı. Yolculu ön işletmedeki ilk sefere Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Yaklaşık 450 milyon liralık Karşıyaka ve Konak tramvay projesiyle, İzmir'de toplu ulaşımda yeni dönemin kapıları açıldı. Geçen şubat ayından bu yana test sürüşlerinin yapıldığı Konak hattında yolculu ön işletme seferleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşların da katılımıyla başladı.

Fahrettin Altay Durağı'ndan tramvayla yola çıkan Başkan Aziz Kocaoğlu, Halkapınar'a kadar vatandaşlarla birlikte seyahat etti. Konak tramvayının ilk yolcuları Güler Coşker ve Aylin Çakır Güven olurken, ilk minik yolcular Can Arıksoysal ve Çağla Ege Karcı da bu seyahatteki mutluluklarını dile getirdi. Yolcular, Başkan Kocaoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi, makinist Yusuf Kabadayı'nın kullandığı tramvayda yolculuk keyfi yaşadı.

'KONAK'TA MEMNUNİYET ARTACAK'

Başkan Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka ve Konak tramvayları ile araçların ihalesinin birlikte gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün itibarıyla Konak'ta da ücretsiz yolcu deneme seferlerine başladık. Yolun büyük bölümünde araç trafiğiyle birlikte kullanılacak. Çeşitli eleştiriler geldi, ancak dünyanın her tarafında böyle. Biz bu kararı vermeden önce Avrupa'da bu ulaşım sistemini kullanan şehirleri gördük, sıkıntılarını da analiz ettik. Yolcuların son derece memnun olduğunu da gördük. Bugün Karşıyaka tramvayındaki memnuniyet neyse yarın Konak'ta da böyle olacağını hatta daha da yukarı çıkacağına inanıyorum" dedi.

70 BİNDEN 800 BİN YOLCUYA

Kocaoğlu, "Konak tramvayının yolcusu zaman içerisinde oturacak ve İzmir'de 14 sene önce 70-80 binde aldığımız raylı sistem yolcusunu, dönemimizin sonuna kadar 800-850 bine çıkarmış olacağız. Otobüslerle tramvayı paralel çalıştırmayacağız. Kesişen besleme hatlar olacak. Türkiye'de kimle nasıl kıyaslarsanız kıyaslayın, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 kilometrede aldığı raylı sistemi bugün 179 kilometreye çıkardı. Yani 16 kat yatırımı 14 yıl içerisinde yaptı" diye konuştu.

İzmirlilerin kendilerine inanıp güvenmelerini de isteyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Ufak tefek çocukluk hastalıkları olacaktır. Biz her projemizi aklı ve bilimi rehber alarak gerçekleştiriyoruz. Konak Tramvayı İzmirlilere hayırlı olsun" dedi.

TRAMVAYIN İLK YOLCULARI

Konak tramvayına binen ilk iki yolcudan biri olan Aylin Çakır Güven, Denizli'den İzmir'e geldiğini ve gelir gelmez büyük bir sürprizle karşılaştığını belirterek, "Tramvayın ilk yolculu seferlere başladığını duyunca eşsiz İzmir manzarasını yolculukla birleştirmek istedim. Sahili bu güzel ulaşım aracıyla seyretmek gerçekten çok güzel bir deneyim" dedi. Diğer yolcu Güler Coşker de, tramvaya ilk kez bindiğini söyleyerek, "Sürekli İZBAN ve metroyu kullanıyorum. Tramvayın ulaşımı çok rahat. Aktarma olmadan Üçkuyular'dan Halkapınar'a gidebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

MİNİK YOLCULARIN TRAMVAY HEYECANI

Tramvaya ilk binen küçük yolculardan Can Arıksoysal (11), Konak Tramvayı'nın yolculu seferlere başlayacağını annesiyle birlikte dinlediği radyodan öğrendiğini belirterek, "Tramvayı gerçekten çok merak ediyordum. Gelecekte makine mühendisi olmak istiyorum ve bu tür araçlar çok dikkatimi çekiyor. Anneme 'Sabah 10.00'da ilk kalkan tramvaya gitmeliyiz' dedim. Çok rahat ve konforlu bir araç. Tramvayı çok sevdim" dedi.

Sabah büyük bir heyecanla kalkıp tramvaya binmek için sabırsızlandığını ifade eden Çağla Ege Karcı (7) ise "Tramvayla giderken etrafımdaki güzellikleri daha iyi gördüm. Okulların tatil olduğu zamanda ve hafta sonları bundan sonra hep tramvaya bineceğim" diye konuştu.

45 GÜN ÜCRETSİZ

19 durak olarak hizmet verecek 12.8 kilometrelik Konak tramvay hattı Fahrettin Altay'dan başlayıp Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda kara ve deniz tarafı olmak üzere iki ayrı hat olarak ilerliyor. Tramvay hattı, Konak Meydanı'ndan Gazi Bulvarı'nı takip ederek Şair Eşref Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı ve Ziya Gökalp Bulvarı üzerinden Alsancak Garı'na bağlanıyor. Alsancak Garı'ndan Şehitler Caddesi'ne gidiş, Liman Caddesi dönüş olmak üzere Halkapınar Köprüsü geçişi ile Halkapınar ESHOT Garajı'nda sona eriyor. Güzergâhta 21 tramvay aracı çalışıyor.

Konak Tramvay hattında bulunan duraklar ise şöyle:

F.Altay, Üçkuyular, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Güzelyalı, Göztepe, Sadıkbey, Köprü, Karantina, Karataş, Konak İskele, Gazi Bulvarı, Kültürpark-Atatürk Lisesi, Hocazade Camii, Atatürk Spor Salonu, Alsancak Gar, Havagazı, Alsancak Stadyumu, Üniversite ve Halkapınar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 45 gün sürmesi planlanan ön işletme seferleri sırasında Konak Tramvayı'nın ücretsiz olacağını duyurdu. Konak Tramvayı, ön işletme sırasında yaklaşık 15'er dakikalık periyodlar halinde sefer yapacak. Seferler 06.00 ile 24.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 19 durağın 2'si (meydan çalışmalarının sürdürüldüğü Karantina durağı ile bölge halkının talebi doğrultusunda sonradan projelendirilen Atatürk Spor Salonu) ön işletme sırasında kullanılmayacak.

ŞAİR EŞREF'TE AKSAMA VAR

Tramvay yolunun bölünmesinden sonra trafiğin tek şeride düştüğü Şair Eşref Bulvarı ve Şehitler Caddesi üzerinde park eden araçlar, hem trafiğin aksamasına neden oldu hem de onları sollamak zorunda kalan diğer araçları tehlikeye soktu. Motorize trafik polislerinin bu yollarda aldığı önlemlerin yetersiz kaldığı gözlemlenirken, yetkililer araç sürücülerini olası kazalara meydan vermemek adına, trafik işaretlerine ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

KARŞIYAKA'DA GEÇEN YIL HİZMETE GİRDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Alaybey ile Mavişehir İZBAN arasında, 14 durakla hizmet veren yaklaşık 8.8 kilometrelik Karşıyaka Tramvayı, geçen sene seferlere başlamıştı.



FOTOĞRAFLI