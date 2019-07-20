İzmir'de KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlaması

Taylan YILDIRIM / İZMİR () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı. KKTC Muavin Konsolosu Almina Tunç, "Kıbrıslı Türkler olarak, sadece ve sadece eşitlik haklarımızın sulandırılmadığı ve anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü içeren bir çözüme 'evet' diyeceğiz" dedi.

KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, KKTC Muavin Konsolosu Almina Tunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz'un yanı sıra askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri ile gaziler de hazır bulundu. Törende konuşan Almina Tunç, Kıbrıslı bir Türk olarak, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk halkının başlattığı kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımının yakıldığı İzmir'de bulunmaktan onur duyduğunu söyledi. Tunç, "45 yıl önce, yine böyle bir sabahta Kıbrıslı Türkler hayatlarının en büyük heyecanını ve en büyük sevincini Türk jetlerini, paraşütçü birliklerini gökyüzünde gördüklerinde yaşadılar. 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıslı Türkler makus talihlerinin değiştiğini, bundan böyle esaret altında, can korkusuyla yaşamayacaklarını ve artık özgür olacaklarını biliyorlardı. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Operasyonu bazılarının iddialarının aksine bir 'işgal' operasyonu değil, 11 Şubat 1959 tarihinde Yunanistan, Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan Garanti Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği yasal garantörlük hakkına dayanan, adanın yasadışı bir şekilde Yunanistan'a bağlanmasını engellemek ve en önemlisi biz Kıbrıslı Türkler'in hayatını kurtarmak için yapılmış bir operasyondu" dedi.

KIBRISLI TÜRKLERİN BARIŞTAN YANA TAVIRLARI ÖNEMLİ

Barış harekatını yapan, zamanın Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı da anan Almina Tunç, "İçerisinde bulunduğumuz dönemde, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz bölgesinde devam eden gerginlikler göz önünde bulundurulduğunda, Kıbrıslı Türklerin barıştan yana sergiledikleri tavır bir o kadar daha önem kazanmaktadır. Ancak tüm barış yönündeki irade ve çabamıza karşın, olası bir çözümde Kıbrıs Rum tarafının hayal ettiği gibi bir azınlık olmayı biz Kıbrıslı Türkler asla kabul etmeyeceğiz. Bizler, adil ve kalıcı bir çözümü destekleyen Kıbrıslı Türkler olarak, sadece ve sadece eşitlik haklarımızın sulandırılmadığı ve anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü içeren bir çözüme evet diyeceğiz. O güne kadar da, yıllardır maruz bırakıldığımız insanlık dışı ambargolara karşın, her zaman yanımızda olan anavatan Türkiye'nin destekleri sayesinde dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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