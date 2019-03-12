İzmir'de kaza yapan otomobillerden biri yayaya çarptı: 2 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf
12 Mart 2019 Salı 07:49
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