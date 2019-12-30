Son Dakika
İzmir'de karla mücadele
İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde bu sabah başlayan ve kısa sürede şiddeti artan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Kentte bu sabah başlayıp, etkisi artan kar yağışı...
GENEL 30.12.2019, 13:07
İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde bu sabah başlayan ve kısa sürede şiddeti artan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Kentte bu sabah başlayıp, etkisi artan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açma ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında, yolda kalan kişiler de kurtarıldı. Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Karabağlar'ın Kavacık Mahallesi Hava Radar yolu, Kemalpaşa- Spil yolu, Kemalpaşa'nın Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte bu sabah başlayıp, etkisi artan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açma ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında, yolda kalan kişiler de kurtarıldı. Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Karabağlar'ın Kavacık Mahallesi Hava Radar yolu, Kemalpaşa- Spil yolu, Kemalpaşa'nın Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
9°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:12
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10