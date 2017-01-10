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İzmir'de karla kaplı sahilde şortlu gezinti

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR () - İZMİR'de etkili olan kar yağışında ilginç olaylar da yaşandı. Arkadaşlarıyla iddiaya giren üniversite öğrencisi Seyfeddin Peynirci, şortla denize girmekten son anda vazgeçip o halde yürüdü. İzmir kent merkezine...

İzmir'de karla kaplı sahilde şortlu gezinti

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR () - İZMİR'de etkili olan kar yağışında ilginç olaylar da yaşandı. Arkadaşlarıyla iddiaya giren üniversite öğrencisi Seyfeddin Peynirci, şortla denize girmekten son anda vazgeçip o halde yürüdü.
İzmir kent merkezine uzun yıllar sonra ilk kez uzun süreli ve yoğun şekilde kar yağışı oldu. Kara özlem duyan İzmirliler, alanlarda çocuklar gibi oynadı. Bu anlarda ilginç görüntülerde ortaya çıktı. Bir grup üniversite öğrencisi, kar altında denize girme konusunda aralarında iddiaya tutuştu. Arkadaşlarının son anda iddiadan vazgeçmesine rağmen 21 yaşındaki Seyfeddin Peynirci, şortuyla Konak Meydanı'nda dolaştı. Bu durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlardan bazıları da fotoğraflarını çekti. Kar yağışını çok sevdiğini, okulunda final haftası olmasına rağmen hastalanmaktan korkmadığnı söyleyen Seyfeddin Peynirci, "Kara feda olsun" dedi.

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