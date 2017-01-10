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İzmir'de kar etkili oldu (2)

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR İzmir'de gece yarısından itibaren kar yağışının etkili olduğu bölgelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, İzmir Manisa Karayolu'nda trafik kontrollü olarak...

İzmir'de kar etkili oldu (2)

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
İzmir'de gece yarısından itibaren kar yağışının etkili olduğu bölgelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, İzmir Manisa Karayolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Bornova çıkışında uygulama yapan trafik polisleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Ayrıca devam eden kar yağışı nedeniyle kar küreme araçları karayolunda aralıksız çalışma yapıyor. Bazı İzmirliler ise karın tadını çıkarttı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip kar topu oynadı, bazıları ise 'Kaçış Rampası' olarak kullanılan yolu 'Kayak Rampası' gibi kullanıp kaymaya çalıştı.

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