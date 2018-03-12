İzmir'de kaldırılan pazar yerinin esnafı başkanı istifaya çağırdı

İZMİR'de Özkanlar pazar yerinin kaldırılmasından sonra pazarcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı istifaya çağırdı.Özkanlar'da bulunan kentin en eski semt pazarlarından biri olan Özkanlar pazar yeri, mahkeme kararıyla kaldırıldı. Pazar yeri için yeni yer bulunmaması üzerine esnaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Esnaf, 'Pazarına sahip çık', 'Verilen sözler, hani nerede?', 'Ekmeğimizi geri istiyoruz' yazılı pankartlar açtı. Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ'ı istifaya çağıran esnaf adına konuşan Faysal Acar, şunları söyledi:"Verilen sözlerin tutulmamasından dolayı üzgünüz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz vermesine rağmen bu iş çözülmedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile konuştuk. Biz yine de Deniz Bey'e inanıyoruz. İnanmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da görüşeceğiz. Bizim siyasi hiçbir amacımız yok. Tek amacımız ekmeğimiz. Tek amacımız pazarımız. Bunun peşini bırakmayacağız. 'Araçlarımızı gidip Konak Meydanı'nda yakalım' diyen arkadaşlarımızı durdurmadık mı? Biz suç işlemek istemiyoruz. Yapacak başka bir mesleğimiz yok. Neden bizi suça, işsizliğe itiyorlar? Hasan Başkan gelecek, bu iş bitecek. Deniz Yücel Bey saat vermedi, istediğiniz saatte gelin, görüşeceğim dedi. Onun söylediğini söylüyorum, 'lütfen bitirin' dedi. Deniz Yücel yeni seçilmiş avukat bir il başkanı. Yeni seçilmiş başarılı bir siyasetçi. Eğer sözünde durmazsa Deniz Yücel de bu işin kefili olmuştur. Yine geleceğiz. Gerekirse kendimizi yakacağız. Bir dahakine araçlarımızla geleceğiz ve esnaf bu kadar sabırlı ve sakin olmayacak. Bütün bu esnaf Hasan Karabağ istifa diyorsa o makamını bırakıp istifa etmelidir."

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