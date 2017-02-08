İzmir'de kaçak elektronik sigaraya 7 gözaltı

İZMİR'in Konak ve Bornova ilçelerinde polis tarafından düzenlenen operasyonda ülkeye sokulması yasak olan 179 elektronik sigara ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye sokulması yasak olan elektronik sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Konak ve Bornova ilçelerinde 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 179 elektronik sigara, bin 233 elektronik sigara likiti ve 731 elektronik sigara atomizeri olmak üzere toplam 2 bin 143 ürün ele geçirildi. Elektronik sigara ve aparatları temin ettiği belirlenen O.İ. (56), Ş.D. (58), T.İ. (65), Ö.Y. (51), F.Ç. (27), M.T. (58) ve M.A. (48) yakalandı. İfadelerine başvurulan 7 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.FOTOĞRAF