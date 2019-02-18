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İzmir'de Japon Kültür Haftası düzenlendi

İZMİR'de Japon Kültür Haftası Sakura Esintisi etkinlikleri kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Japonca konuşma yarışmasını Gonca Karadeniz kazandı. Karadeniz'e, Japonya gezisi için seyahat çeki hediye edilirken, Japonca öğrenmeye...

İzmir'de Japon Kültür Haftası düzenlendi
İZMİR'de Japon Kültür Haftası Sakura Esintisi etkinlikleri kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Japonca konuşma yarışmasını Gonca Karadeniz kazandı. Karadeniz'e, Japonya gezisi için seyahat çeki hediye edilirken, Japonca öğrenmeye başlayan yarışmacıların yetenekleri dikkat çekti.
Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği (JIKAD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile İzmir Sanat'ta 15- 17 Şubat tarihleri arasında 'İzmir'de Japon Sakura Esintisi- İzmir Japon Kültür Haftası' etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte Japonca konuşma yarışmasının yanı sıra, Japon Filmleri Festivali, Japon Geleneksel Çalgıları Konseri, Japon savunma sanatları Aikido ve İaido gösterileri, Japonya Hükümeti Eğitim Bursu Semineri ve Japonya'nın Ruhu Fotoğraf Sergisi gibi çeşitli programlar gerçekleştirildi. 'Penceremden Japonya VI' konuşma yarışmasında yarışmacıların ilginç ve güzel konuşmaları dikkat çekti. Yarışmayı, Gonca Karadeniz kazandı. Karadeniz'e, Japonya gezisi için seyahat çeki hediye edildi.
Japonca konuşma yarışması jüri koltuğunda oturan Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki katılımcıları kutlayarak, "Yarışmacıların, yarışma sonucu ne olursa olsun bundan sonra da Japonca öğrenmeye devam etmelerini temenni ediyorum. Bu etkinlikler sayesinde İzmir ve Japonya ilişkilerinin gelişeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

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