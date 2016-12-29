İzmir'de jandarmadan kaçak alkollü içki denetimi

Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığının korunması, sahte alkol tüketiminden dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi için yaklaşan yılbaşı öncesinde alkollü içki satışı yapılan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimleri sıklaştırdı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, alkollü içki satışı yapılan restoran, kafe, bar, müzikhol, pavyon, otel, market ve büfe gibi işletmelerde Aralık ayının 2'nci haftasından itibaren Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Cihazı (BUİS) kullanılarak denetim yaptı. Bu süreçte, 138 işletme kontrol edildi. Sahte veya bandrolsüz alkollü içki bulundurduğu için 6 işletme hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu, alkollü içki satış belgesi olmayan 3 işletme hakkında ise 4 bin 733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na Muhalefetten yasal işlem yapıldı. Denetimler sonucunda 20 litre kaçak üretim alkollü içki ile 15 sahte bandrole el konulduğu belirtildi. Son 3 aydaki kontrollerde kaçak üretim olan 17 bin 117 litre şarap, 216 litre rakı, 72 litre viski, 59 litre votka ele geçirildi. Ayrıca 218 sahte bandrole el konulduğu belirtildi. 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi. Jandarma yetkilileri, insan hayatını tehlikeye sokan ve ülke ekonomisine ciddi zararlar veren sahte ve kaçak alkollü içki ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.



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