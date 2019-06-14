İzmir'de 'imar barışı'na yoğun talep

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, İzmir'de yaşayanların, nüfus oranına göre İstanbul ve Ankara'dan daha çok başvuru yaptığını, 'imar barışı' düzenlemesine daha duyarlı olduğunu söyledi.

Ruhsatı bulunmayan ya da imar mevzuatına aykırı olan yapıların kayıt altına alınması amacıyla hayata geçirilen 'imar barışı' başvurularının 15 Haziran'da dolacağını hatırlatan İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, İzmir'deki başvurularla ilgili rakamlar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 'imar barışı' başvurularının uzatılmayacağı sinyalini verdiğini kaydeden Yıldırım, bugüne kadar 10 milyon 79 bin kişinin düzenlemeden faydalandığını belirterek, büyükşehirlerdeki başvuruları değerlendirdi. En fazla başvuru yapılan illerin 1 milyon 747 bin ile İstanbul, 811 bin 452 ile İzmir, 469 bin ile de Ankara olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"2018 yılında yapılan nüfus sayımında İstanbul nüfusu 15 milyon 67 bin, Ankara nüfusu 5 milyon 504 bin, İzmir nüfusu ise 4 milyon 321 bin çıktı. İstanbul'un nüfusu İzmir'in 4 katına yakın. Ankara'nın nüfusu İzmir'den 1 milyondan fazla olmasına rağmen imar barışına başvuru sayısı İzmir'in yarısı kadar. Bu durumda İzmir'de ikamet eden vatandaşlarımızın imar barışına daha duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü nüfus oranına göre İzmir'de yaşayan vatandaşlarımız İstanbul ve Ankara'dan daha çok başvuru yapmış. Ancak İzmir'de kaçak yapı ve gecekondulaşma İstanbul ve Ankara'dan daha fazla. Evet bu bir realite; İzmir'de kaçak yapılar ve gecekondu gerçekten diğer büyükşehirlere oranla daha çok. Bugün İzmir'in ana arter yollarından hangisinden İzmir'e girerseniz girin çarpık yapılaşmayı, gecekonduları gözlerinizle müşahede etmek çok da zor olmasa gerek. Aslında vahamet de işte burada, İzmir'in mevcut imar planları ve yürürlükte olan planlı alanlar imar yönetmeliği; bu riskli alanların dönüşmesini imkansız hale getiriyor. İzmir'in yüzde 65'i riskli yapılardan oluşuyor. Allah korusun olası bir depremde İzmir'in neredeyse yarısı enkaz haline gelecektir. "

İZMİR'DE YAPI STOKU KÖTÜ

İzmir'de özellikle Limontepe, Ballıkuyu, Gültepe, Karabağlar ya da Buca'nın yüksek kesimlerinde kaçak yapıların sıklıkla göze çarptığını anlatan İMDER Başkanı Yıldırım, İzmir'in acilen dönüştürülmesi ve kaçak yapılardan kurtarılması gerektiğini savundu. Şehrin içinden geçerken, gecekondulara rastlamanın kendilerini üzdüğünü belirten Yıldırım, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanlarla ilgili nazım imar planları yok. 81 ilde uygulanan yönetmeliğe göre imar barışı kapsamına alınmış yerler için alınan yapı kayıt belgeleri eğer alan kentsel dönüşüme girdiyse geçersiz sayılıyor. Ege Mahallesi ihalesi tam 6 kez iptal edildi. Çünkü ne mal sahipleri ne de müteahhitler memnun kaldı ve ihale iptal oldu. İzmir'deki dönüşüm için bir adım atılmalı. İstanbul Fikirtepe, Ataşehir gecekondu mahallesiyken şimdi ne hale geldi. Ankara Mamak tarafı komple yıkıldı ve gecekondudan kurtuldu. İzmir'de yapı stokumuz açısından kötü bir tablo var. Bu nedenle hem yerel hem merkezi hükümete iş düşüyor. Herkes taşın altına elini koymalı" dedi.

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