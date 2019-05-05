İzmir'de ilk teravih namazı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, () - RAMAZAN ayının başlangıcı olan ilk teravih namazı nedeniyle İzmirliler bu gece camileri doldurdu.

İslam alemi Ramazan ayının ilk teravih namazı bu gece kılındı. İlk teravih namazı nedeniyle 7'den 70'e her yaştan İzmirli camilere akın etti. Safları sıklaştıran İzmirliler, Ramazan Ayı'nın sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Yarın ilk orucu tutacak olmanın mutluluğunu yaşayan İzmirliler, teravih namazının ardından evlerine dağılırken, bazı vatandaşların sahura kadar camilerde sabahlayacağı öğrenildi. Ramazan Ayı'nın ilk iftarı yarın saat 20.14'te yapılacak.

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