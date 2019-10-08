İzmir'de 'İklim Değişikliği Projesi' eğitimi başladı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN) kapsamındaki eğitimlerin 14'üncüsü, İzmir'de başladı. Kentteki kamu kuruluşları, kalkınma ajansları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden temsilcilerin katıldığı eğitim programında 3 gün boyunca iklim değişikliği, küresel iklim politikaları, yerel iklim eylem planlaması konularında paneller gerçekleştirilecek.Avrupa Birliği (AB) Mali İş Birliği çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2016'da başlatılan İklimIN ile iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalığın artırılması, paydaşların kapasitesinin güçlendirilmesi, içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin de bulunduğu 37 hibe projesinin uygulaması hedefleniyor. Proje kapsamındaki eğitimlerden 14'üncüsü; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Balıkesir'den gelen belediye, tarım, çevre ve milli eğitim müdürlükleri, üniversite ve sivil toplum kuruluşları üyelerinden oluşan 70 kişinin katılımıyla başladı. 3 gün boyunca 'İklim değişikliğinin ekolojik sistemdeki yeri', 'Küresel iklim politikaları', 'Avrupa Birliği iklim politikaları', 'Kentlerde iklim değişikliği ile mücadele için yeşil altyapı çözümleri', 'Yerel iklim eylem planlaması ve Türkiye pratikleri', 'Enerji politikalarının iklim değişikliği ile mücadeledeki yeri', 'İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri', 'İklim mücadelesinde ekonomik, sosyal ve ekolojik adalet', 'Su Kaynakları yönetimi ve iklim değişikliği' konuları farklı açılardan değerlendirilecek.İzmir'de, otelde düzenlenen programa ilk gün konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Madran ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sevinç Özkul, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sema Cerit Mazlum, İklimIN Projesi İklim Politikaları Kıdemli Danışmanı Dr. Nuran Talu katıldı.'BELEDİYE İLE BAKANLIĞIN İŞ BİRLİĞİ YAPMASI LAZIM''İklim değişikliğinin ekolojik sistemlerdeki yeri' konulu panelde konuşan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, İzmir'de orman yangınlarından sonra belediyenin tek başına ağaçlandırma çalışması yapamayacağını belirterek, şunları kaydetti:"Türkiye'de orman alanları Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Müdürlüğü'nün sorumluluğunda. Her türlü ağaçlandırma, önlem alanındaki her türlü kararı onlar veriyor. Belediyelerin orman alanları üzerine herhangi bir tasarrufu yok. Sadece Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket edebilirler. Belediyeler müdürlükten izin almadan herhangi bir çalışma yapamaz. Hem yasal değil hem de kargaşaya yol açar. Bunun ancak iş birliği halinde olması lazım."Yaklaşık 6 bin 500 hektar alanın yandığı belirten Tolunay, "Öncelikli olarak yanmış ve kurumuş ağaçlar kesilerek alandan uzaklaştırılıyor. Daha sonra bir envanter çalışması yapılacak. Yaşlı ağaçların ve yeterince tohumun olduğu alanlarda doğal gençleştirme yapılacak. Yere dökülmüş tohumların çimlenmesi beklenecek. Yeterince tohum olmayan alanlara fidan getirilerek Kızılçam türü ağaçlarla ağaçlandırma çalışması yapılacak. Tekrar eski haline dönmesi minimum 30 yıl sürer" diye konuştu.Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Madran ise Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sevinç Özkul ile birlikte yürüttükleri 'İklim-DE Projesi'nden bahsederek, "İklim değişikliği konusunda biz bir şeyler yapmaya başladık. Proje farkındalık yaratılması ile ilgili bir hibe projesi. 14 kişilik bir ekiple bir arada çalıştık. Büyük bir kriz var ve bu kriz hepimizi yakından etkileyecek. Kurumlarda iklim daireleri, sürdürülebilirlik ofisleri birçok kurumda yok. Kendi üniversitemizde iklim değişikliği harekatı başlattık. Akademisyenlerin, öğrencilerin, yöneticilerin farkındalıklarının artırılmasını amaçladık. Fakültelerdeki karbon ayak izi ölçümü yaptık" dedi.