İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), () - İZMİR'in Beydağ ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Beydağ ilçesindeki Emirli Mahallesi'ne giden yol ayrımında meydana geldi. Döneceği kavşağı geçtikten sonra karayolunda dönüş yapmak isteyen Aydın Bulut'un (36) kullandığı 46 KR 930 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Özdemir (31) yönetimindeki 45 ZH 047 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Aydın Bulut'un kullandığı otomobilde bulunan 3 çocuk babası mevsimlik işçi Birol Yarış (34) olay yerinde hayatını kaybederken iki sürücü yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI