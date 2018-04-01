İzmir'de hileli listeye giren iki restorandan biri isim değiştirdi  

Davut CAN/İZMİR, ()- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hileli ürünler sattıkları gerekçesiyle ceza kesip, isimlerini internet sitesinde yayınladığı listede yer alan İzmir'in Bornova ilçesindeki iki restorandan biri isim ve konsept değişikliğine gitti, diğerinin ise hiçbir değişik yapmadan faaliyetini sürdürdüğü görüldü.

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çeşitli aralıklarda, tüketicinin sağlığı ve menfaatinin korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesine yönelik taklit veya tağşiş (karışım) ürün sattığı tespit edilen firmaların ve restoranların teşhir listesini yayınlamayı sürdürüyor. Geçen hafta yayınlanan listede, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceği gibi ürünleri üreten 173 firma ve bu firmalara ait 282 parti ürünün ismi yer aldı.

Listeye, Bornova ilçesinde Ege Üniverisitesi öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kazım Dirik Mahallesi Küçükpark'ta, özellikle öğrencilerin tercih ettiği 'Sarmala Dürüm Evi' ve 'Londra 1 Dumanlı Köfte' isimli restoranlar da girdi.

Sarmala Dürüm Evi aynı şekilde faaliyetini sürdürürken, Londra 1 Dumanlı Köfte'nin listenin yayınlanmasından 2 gün sonra el değiştirdiği iddia edildi. Eski tabela indirilip, yerine 'Küçükpark Ocakbaşı' yazılı tabela asıldı.

Sarmala Dürüm Evi'nin işletmecisi A.S., söz konusu durumun kendisinden önce işletmecilerle ilgili olduğunu, ürünlerine güvendiklerini ve satışlarda herhangi bir olumsuz etkilenmenin gerçekleşmediğini öne sürdü.

FOTOĞRAFLI