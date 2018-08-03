İzmir'de HDP’lilerden vali ve belediye başkanına ziyaret

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ile İzmir eş başkanları Semra Uzunok ve Çerkez Aydemir, kentin sorunlarını görüşmek üzere önce Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Vali Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti.

HDP’li heyet, ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu’nu ziyaret etti. Kocaoğlu, kapıda karşıladığı heyete belediye tarafından hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Kocaoğlu, "Kooperatiflere yöneldik. Simsarlardan değil, iç pazardan alışveriş yaptık. Ayrıca İzmir’de nitelikli eleman için meslek fabrikası kurduk. Sanayicinin talep ettiği, turizmcinin talep ettiği insanı yetiştiriyoruz. Bunu da para almadan yapıyoruz" dedi.

İzmir’de kurmaya çalıştıkları katı atık bertaraf tesisi konusunda gelinen sürece dair HDP’lilere bilgi veren Kocaoğlu, evsel ve katı atık projeleri konusunda hayata geçirmeye çalıştıkları projelerin detaylarını da paylaştı. Kocaoğlu, İzmir’de yaptıkları yatırımlar ile çevrede de ekonomiyi büyüttüklerini aktardı. Yerel yönetim ve belediyelerle birlikte yerelin sorunlarıyla ilgilenmek istediğini belirten HDP'li Kemalbay, İzmir’in de İstanbul gibi yaşanılası yer olmaktan çıkmasının önüne geçmek istediklerini söyleyerek, halkın sorunlarına sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

'MÜZAKERE PARTİMİZİN TERCİH ETTİĞİ ÇABADIR'

HDP’li heyet, daha sonra İzmir Valisi Ayyıldız’ı ziyaret etti. Kemalbay, ziyarette Ayyıldız’a, valiliğin uyuşturucuyla mücadele stratejisini sordu. Vali Ayyıldız da uyuşturucu bağımlısı olanların belirlenmesi halinde sağlık merkezlerince bu kişilerin yaşlarına bakılmadan tedavilerinin yürütüldüğünü söyledi. HDP'li Kemalbay ise "24 Haziran’da halkımız bizim barajı aşmamızı sağladı. Bu da ülkede HDP’ye ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Biz de halkımızın bu teveccühüne karşılık vererek onların barış, adalet, özgürlük talebini karşılayacak, temsilciliğini yapacak, demokratik ve ekonomik ayrıca ekolojik ve kadın sorunlarını çözecek temsilciliğini yapacak çalışmalar yapmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu görüşme de çalışmalarımıza olumlu yansıyacak. İletişim, diyalog ve müzakere halinde olmak her zaman partimizin tercih ettiği çabadır" diye konuştu. Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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