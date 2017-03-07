İzmir'de hayvan hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR'in Bergama İlçesi'nden geçen ay gerçekleşen hayvan hırsızlığı olayı üzerine çalışma yapan jandarma, 5 kişiyi gözaltına aldı. Çalıntı hayvanların bazıları ise bulundu. Şüphelilerden birinin Bayındır İlçesi'ndeki bir işyerinden gerçekleşen hırsızlık olayının zanlısı olduğu parmak izinden belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bergama İlçesi'nde geçen ay gerçekleşen 4 farklı hayvan hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri, bölgedeki Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) incelendi. Olay yeri inceleme ekipleri, hayvan hırsızlığının gerçekleştiği yerlerdeki lastik izlerini alçıya aldı. Yapılan araştırma ve hazırlık sonrası şüpheli bir kamyoneti tespit eden ekipler, kiralık olduğunu belirledi. Kiralık şüpheli aracın hırsızlıkların gerçekleştiği tarihlerde Bergama, Kınık, Dikili, Aliağa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde dolaştığı tespit edildi. Geçen hafta çarşamba günü harekete geçen ekipler, aracı kiralayan F.F.G. ve yanında bulunan S.K.'yı operasyonla yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız av tüfeğiyle de ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri ve yapılan araştırma sonrası hayvan hırsızlıklarına karıştıkları tespit edilen S.B., B.K. ve E.E. de bir gün sonra gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin evinde yapılan aramada, 2 ayrı kişiye ait çalıntı hayvanların bulunup, sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

PARMAK İZİ DİĞER HIRSIZLIĞI AYDINLATTI

Öte yandan; Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 30 Aralık'ta, Tokatbaşı Mahallesi'ndeki bir işyerinden gerçekleşen hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma yaptı. İşyerinin penceresindeki demir korkuluğun zorlanarak, pencerenin kırıldığı ve buradan içeriye girilerek 2 dizüstü bilgisayar, 55 ekran 1 televizyon, 106 ekran 1 LCD televizyon, 300 lira nakit para ile 50 litre zeytinyağının çalındığını tespit eden ekipler, işletmede inceleme yaptı. Olay yerinde bulunan parmak izleri alınarak, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Gelen sonuca göre, havyan hırsızlığından gözaltına alınan E.E.'nin, Bayındır'daki işyeri hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerden F.F.G. Savcılık kararıya serbest kaldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden S.B., diyaliz hastası olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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