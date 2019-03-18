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İzmir'de halka 'Çanakkale menüsü' ikram edildi

İZMİR'de tarihi Saat Kulesi'nin yanında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, halka askerlerin savaş sırasında içtiği üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yediği yarım ekmek ikram edildi.  18 Mart...

İzmir'de halka 'Çanakkale menüsü' ikram edildi
İZMİR'de tarihi Saat Kulesi'nin yanında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, halka askerlerin savaş sırasında içtiği üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yediği yarım ekmek ikram edildi. 
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde nedeniyle Konak Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, halka o dönem savaş sırasında askerlerin menüsü olan üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek ikram edildi. Bornova Topçu Tugayı'ndan o günün teknolojisine ait top, dürbün, sedye ve telefon da getirildi. Alanda kurulan siperlerde Çanakkale Savaşı sırasında giyilen üniformaların benzerlerini giyen askerler nöbet tuttu. Üzerine 'Kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz' yazılı platformdaki ekrandan Çanakkale şehitleri için hazırlanan videolar izletildi.

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